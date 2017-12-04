Azınlık öğrencilerine ayrı din dersi sorusu

Liseye Geçiş Sınavı’nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 10 soru çıkacak olması, öğrenci, veli ve eğitimciler arasında tartışma yaratırken, ayrıntılar da ortaya çıktı. Farklı azınlıklara mensup olan öğrencilere, kendi dinleriyle ilgili sorular sorulacak.
İNGİLİZCE SORULARI
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her azınlık için ekip oluşturarak sorular hazırlayacak.Her öğrenci kendi din sorularını cevaplayacak. Azınlık olmayıp din dersinden muaf olan öğrenciler, din kültürü sorularını çözmeyecek. Muaf olanlar için sınavda soru dağılımı değiştirilecek. Bakanlık yetkilileri, İngilizce sınavının özel okul öğrencilerine avantaj sağladığı iddialarını değerlendirirken, “İngilizce sorularını zorunlu eğitim kapsamında bulunan konulardan belirleyeceğiz. Öğrenci ‘Ben özel okula gitmiyorum bu soruyu yapamam’ diyemeyecek. Belki özel okula giden öğrenciler daha rahat cevaplayabilir ancak sorular müfredattan çıktığı için yine sorun olmayacak” dedi. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u, sınavla belirlenen okullara yerleştirilecek. Okullar, öğrenci sayılarına göre belirlenecek. Bakanlık yetkilileri, Sınavla
girilecek okul sayısında çok büyük değişiklikler olmayacak. Okul performanslarına göre okulun kontenjanı dolmuyorsa ertesi yıl sınavla girilen okul kategorisinden çıkartılabilir. Sistemin dinamik bir yapısı bulunacak” dedi.
Yetkililer, 3 komşu belediyenin bir araya gelerek hangi okulun hangi eğitim bölgesinde olacağını belirleyeceğini, eskiden aradan bir cadde geçtiği için farklı ilçe sınırında kalan okula gidemeyen öğrencilerin yeni sistemde sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Yeni sınav haziran ayının ilk haftasında yapılacak. Temmuz ayının sonunda öğrencilerin yerleşeceği liseler belli olacak. Ek yerleştirme ise eylül ayına kadar devam edecek.
PUAN HESABINDA ÖSYM KRİTERLERİ
MEB, yeni sistemde puan hesaplamasında, ÖSYM’nin kullandığı taktiği deneyecek. Puanlama ölçütleri sınav öncesinde bilinemeyecek. Puanlama sınav esnasında ortaya çıkacak. Yetkililer, bu yöntemle puan eşitliğinin ortaya çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti. Yeni sınavda zorluk derecesine göre belirlenen bir puan türü olacak. Çok yapılan soruların puan derecesi daha düşük, az yapılan soruların puanı daha fazla olacak.
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