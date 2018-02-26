Aziz Kiraz, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı "Seda Sayan'la"ya konuk oluyor. O Ses Türkiye adlı yarışma programı ile adını duyuran ve Efso şarkısı ile müzik kariyerine profesyonel olarak ilk adımı atan Aziz Kiraz'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Aziz Kiraz kimdir? Aziz Kiraz kaç yaşında? İşte Aziz Kiraz'ın biyografisi...
AZİZ KİRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aziz Kiraz, 197 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İstanbul'da yaşamını sürdüren Kiraz, Mimar sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor.
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye adlı yarışma programına katıldı ve burada 'Isabel' şarkısını seslendirdi. Sesiyle tüm jüri üyelerini etkileyen Kiraz'ın seçimi Hadise'den yana oldu. Yarışmada, Emre Sertkaya, Türkan Kürşad ve Tankurt Manas'da finale kalan diğer isimlerdi. Aziz Kiraz ve Emre Sertkaya eleme sonucu finale kalan iki isim oldu. Yapılan son eleme sonucunda ise Emre Sertkaya şampiyon, Aziz Kiraz ise ikinci oldu. Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışma programına da katıldı ancak birinci olamadı.
O Ses Türkiye'den sonra hayran kitlesi oluşan Aziz Kiraz'ın Efso isimli single'ı 01 Eylül 2016 tarihinde yayınlandı. Kiraz, ikinci single'ı 'Fransız'ı ise 2018 yılında müzikseverlere sundu. Fransız'ın sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi ise Emre Bayar'a ait.
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi.
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