Aziz Kocaoğlu: Devlet memurları hakkımızı korumalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim için oyunu kullanmak üzere eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte sandık başına gitti.



HT Egeli'de yer alan habere göre, Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulu’nda 1005 numaralı sandıkta oy kullanan Kocaoğlu, oy verme işlemi için tek kabin bulunması nedeniyle diğer seçmenlerle birlikte uzun süre sıra bekledi. Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

“Sabahtan beri çeşitli olaylar ve suistimaller olduğu haberleri yayılıyor. Devletin jandarmasının, polisinin, hakiminin, savcısının, memurunun adaleti tesis etmesi, herkesin hakkını koruması gerekir. Kimse iktidar partisinin kapıkulu değildir. Adı üstünde devlet memurudur ve devleti korumak üzere görevlendirmiştir. Bu yayılan haberler Türkiye’ye yakışmamaktadır. Er ya da geç yapanların yanına kalmayacağının bilinmesi gerekir.”