Aziz Kocaoğlu: Halk kararını verdi, bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca’nın Dumlupınar ve Göksu mahalleleri ile Seferihisar ve Selçuk ilçe merkezlerini ziyaret etti.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Selçuk’ta Muharrem İnce’nin Seçim Koordinasyon Ofisi’nin açılışına katılan Kocaoğlu, seçimlerde yüksek katılımın ve sandıklara sahip çıkılmasının önemine değindi. 24 Haziran seçimleri sonuçlarından çok umutlu olduğunu söyleyen Aziz Kocaoğlu, “Millet kararını vermiş. Susmuş. Gününü, saatini bekliyor” ifadesini kullandı.

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