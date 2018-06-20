Aziz Kocaoğlu: Muharrem İnce sel oldu, akıyor

HT Egeli'de yer alan habere göre, akşam saatlerinde CHP İlçe Başkanlığı’na gelerek burada partililere kısa bir konuşma yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, “CHP, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile birlikte ayağa kalktı, şahlandı. Muharrem İnce sel oldu, akıyor. Vatandaş umut olarak sarılıyor bize.. İşimiz hem çok kolay hem de çok zor. Doğru politikalar üretip hata yapmayacağız. Cesur olacağız. Cesur kararlar alacağız. Dünya ile barışacağız. Türkiye artık nefes alamıyor. Türkiye’de mutlaka değişim lazım. En çok buna ihtiyacımız var. Ama düşmanlık yok! Kin yok, nefret yok! Aynı memleketin insanlarıyız. Birlikte çok çalışıp huzur içinde yaşarız. Hiç bir sıkıntımız da olmaz.” diye konuştu.

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