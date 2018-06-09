Aziz Kocaoğlu: Sezar’ın hakkını Sezar’a verecek adam istiyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaptıkları çalışmaların ilçe belediye ekipleri tarafından engellenmesi sonrasında ilk kez gittiği Menderes’te sert konuştu. Başkan Kocaoğlu, Belediye binasına 50 metre mesafedeki bir kıraathanenin önünde önemli açıklamalarda bulundu: “Menderes Belediye Başkanı, çeşmelerden 24 saat su aksın diye yaptığımız 28 milyon liralık yatırımı kötülemek için elinden geleni yapıyor. Özdere meydan ve sahil düzenlemesi işlerinde de maliyetin büyük kısmını görevimiz olmadığı halde biz karşıladık. Ama geliriz diye korkusundan açılış bile yapamadı. Ben yürekli adam istiyorum. Delikanlı istiyorum. Sezar’ın hakkını Sezar’a verecek adam istiyorum. Sırtını iktidara dayayarak adamlarını ekiplerimin önüne çıkaran ve vatandaşa hizmet götürecek çalışmalarımıza engel olana ben adam demem.”

"KÖTÜLÜYORLAR"

HT Egeli'de yer alan habere göre Kocaoğlu, “Bu iş siyasete, adamlığa, insanlığa sığmaz. Korkutarak, sindirerek seçim kazanacaklarını sanıyorlar. Menderes’teki yatırımımızı kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Seçimi kaybedecekleri için kötülüyorlar. Önemli olan siyaset için onurunu kaybetmemektir. Sanıyorlar ki, Menderesli bu hizmetin neden yapıldığını bilmiyor” diye konuştu.

"MENDERES'E TESİS KURACAKTIK"

Başkan Aziz Kocaoğlu, Tekeli’de kurmak istedikleri soğuk hava deposu ve paketleme tesisi için gerekli araziyi, parasıyla satın almak istedikleri halde Menderes Belediye Başkanı’nın izin vermediğini de belirterek, “Menderesli üreticilerin gelirini artıracak çok önemli bir yatırım olacaktı. Ama belediye bu işi istemedi. Biz de tesisi mecburen başka bir ilçede kuracağız” dedi.



VALİLİK YANIT VERMEDİ

Menderes’teki çalışmalarının engellenmesi üzerine Valiliğe müracaat ettiklerini ancak oradan da hiçbir ses çıkmadığını kaydeden Başkan Kocaoğlu, “Kimsenin yol kesme hakkı yok. Biz Menderes’teki su tesisatını yenilemeseydik, eskimiş hattaki kaçaklar yüzünden çeşmelerden su akmayacaktı” diye konuştu.

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