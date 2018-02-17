Aziz Sancar’ın yeğeninin adı koordinatörlük için geçiyor

Yerli otomobil projesinin ayrıntıları belli olmaya devam ederken bahar aylarında şirket kurma çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre şirketin başına kimin geçeceğine ilişkin ortaya atılan iddiaya göre, Nobel ödüllü ilk Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yeğeni Metin Sancar, yerli otomobilin koordinatörü oldu.

Daha önce TAI’de milli helikopteri geliştiren ekibin başında yer alan Sancar’ın, bu kez yerli otomobil için ter dökeceği belirtiliyor.

Yerli otomobil projesinin koordinatörü olacağı iddia edilen Sancar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu.

21 YIL ASELSAN’DA

21 yıla yakın süre çalıştığı ASELSAN’da Hava ve Deniz Programları Direktörlüğü görevini yürüttükten sonra, TAI’ye geçerek 5 yıl süreyle Helikopter Grup Başkanı oldu.

Türkiye’nin geliştirdiği “milli helikopter” projesinin de başında yer alan Sancar, 4 aydan bu yana serbest çalışıyor. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’yi ziyaretinde, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ile birlikte o dönem TAI Helikopter Grup Başkanı olan Metin Sancar da vardı.