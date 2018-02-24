Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında yaptırılan potaların açılışı için Aksaray'a gelen Yıldırım, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.

Yıldırım, daha sonra Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen basketbol pota açılış programına geçti.

Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, gördüğü ilgi karşısında oldukça memnun kaldığını söyledi.

Şu ana kadar 300'den fazla okulda pota çalışması yaptıklarını belirten Yıldırım, "Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütünün yüklemiş olduğu görevlerden birini tüm Türkiye'de yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, konuşmanın ardından, basketbol potasının açılış kurdelesini kesti.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Eras İş Merkezi'nde Aksaray Fenerbahçeliler Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada bir gazetecinin yarın Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmayı sorması üzerine Yıldırım, "Aykut hocayı ara o sana gereken açıklamayı söyler. Ben söyleyemem." dedi.

Konuşmanın ardından program tamamlandı.