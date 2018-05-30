Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fox Tv'ye açıklamalarda bulundu: İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

20 senelik bir başkanlık sürecinde siyasi bir olayı kulübe taşımadım. 3 Temmuz'da ben eğer teslim olsaydım, mücadele edebilir miydik? Edemezdik... Bu sene şampiyonluğa oynayabilecek bir takım oluşturacağız.

"ALİ BEY KENDİ DÖNEMİNİ İDARE ETMEK İSTİYOR"

Ali Bey'in sunduğu paket kendi dönemi idare etmek için. Borçları kapatmak için bir şey söylemiyor. Fenerbahçe'nin 400 milyon euro borcu var. Diğer kulüplerin bu rakamın iki katı borcu var. Biz 222 milyon dolar bankalardan borçlanarak amatör branşlara yatırım yaptık. Gebze'de arazi aldık. Orada 12 sahadan fazla saha yapılacak. Bütün Fenerbahçe, Gebze'ye yerleşecek.

Benim başkanlık dönemimde 6 birincilik 9 ikinciliğimiz var. Bütün hesaplarımızı yapmıştık. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kuruyorduk. Ama bizim 3 Temmuz gibi bir sürecimiz var.

"ALİ KOÇ ERGENEKON VE 3 TEMMUZ'DA YANIMDAYDI"

Ali Koç, Ergenekon ve kumpas döneminde yanımdaydı. Seçime giderken el ele tutulmamız beklenilemez. Benimle ilgili bir şeyler söyleyecekler ki mağduriyet hesabı yapacaklar.

"ALİ'Yİ SEVERİM"

Ali Koç aday oldu. Ali'yi severim. Fenerbahçe tüzüğünde diyor ki, Fenerbahçeliysen aday olabilirsin. O da adaylık hakkını kullandı. Seçim rahat geçer.

"KİMSEYİ ÜYE YAPMADIM"

Ben geldiğimde 6 bin üye vardı. Ben geldikten sonra 15-16 bine yükseldi. Ben gidip üye yapmadım kimseyi. Onlar geldiler üye oldular. 26 bin üye gelecek oyunu kullanacak. Kim gelirse saygı göstereceğiz.

"SEÇİMDE TEDBİR ALACAĞIZ"

Herkesin yanıldığı şu; 20 sene bu kulübe başkanlık yaptım. 20 sene önce 'oylar çalınıyor' diyorlardı. 20 senede kurumsal bir yapıya girdi Fenerbahçe. O seçimde sicil kurulu görevlerini yapacak. Tedbir alacağız. Özel güvenlik olacak. Rahatça kongre üyeleri sahaya gelecek. Rahatlıkla sahaya gelecek, isterlerse sahaya gelecekler, isterlerse tribün açacağız, bekleyecekler. Büfeler açacağız. Her sandık başında üye var, yedek üye var, bir şey olursa rahatsızlanırsa yerine geçsin diye. Bunu yaparken, hem benden hem de Ali beyin sandık görevlisi olacak orada. 5 kişi bir sandığı sayacaklar.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe, Türkiye'de amatörlüğün bitmediğini gösterdi. Futbolda da takımı şampiyon yapacağız. Ali Bey'in endişeleri olabilir ama seçim zamanında bu endişeleri gidecektir. Son sözüm de 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'