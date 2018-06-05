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BU KADARINI BEKLEMİYORLARDI

Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde tarihi bir sonuç alan Ali Koç ve ekibi ise, her ne kadar farklı kazanacaklarını düşünseler de bu kadar büyük bir fark beklemiyorlardı. Katılım sayısını doğru tahmin eden Koç kanadı, rakiplerinin 2 katı kadar oy alacaklarını bekliyorlardı. Fakat neredeyse 4 katlık bir fark oluşması Ali Koç ve ekibine de az da olsun sürpriz yaşattı.