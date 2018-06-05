AZİZ YILDIRIM SATILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; kongre büyük şok yaşayan ve başkanlığı farklı bir şekilde kaybeden Aziz Yıldırım, yaşanan tablo karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım daha kesin sonuçlar açıklanmadan stadı terk ederken, evine geçti ve dinlenmeye çekildi.
Yıldırım’ın çok ciddi şekilde satıldığını düşündüğü, bu yüzden sinirli olduğu ifade edildi. Özellikle oy farkının bu denli fazla olmasının Yıldırım’ı çok üzdüğü öğrenildi.
BU KADARINI BEKLEMİYORLARDI
Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde tarihi bir sonuç alan Ali Koç ve ekibi ise, her ne kadar farklı kazanacaklarını düşünseler de bu kadar büyük bir fark beklemiyorlardı. Katılım sayısını doğru tahmin eden Koç kanadı, rakiplerinin 2 katı kadar oy alacaklarını bekliyorlardı. Fakat neredeyse 4 katlık bir fark oluşması Ali Koç ve ekibine de az da olsun sürpriz yaşattı.
KÜREK ŞUBESİ SON ANDA 'KOÇ' DEDİ
Fenerbahçe’de haftasonu Kadıköy Ülker Stadyumu’nda yapılan kongrede 20 yıllık başkanlığa veda eden Aziz Yıldırım’ın kaybetmesinin yankıları sürüyor.
Yıldırım’ın en büyük darbeyi ise yaklaşık 3 bin kongre üyesinin bulunduğu kürek şubesinden yediği iddia edildi. Aziz Yıldırım’ın kaybetmesinin önemli nedenlerinden birisinin yönetim kuruluna aldığı Ekrem Eray Arda olduğu öğrenildi.
Kürek Şubesi, Arda’nın Yıldırım’ın listesinde yer almasına tepki gösterdi. Arda, önce Koç’un listesinde yer almak için girişimlerde bulundu. Koç’un kabul etmemesi üzerine Yıldırım’a yönünü çeviren Arda, listeye girmeyi başardı.
Seçimden bir gün önce Kürek Şubesi’ni ziyaret ederek destek isteyen Yıldırım’a üyeler, “Ekrem Eray Arda geçmişte bizim şubede sporcu olarak bulundu. Ancak biz kendisini istemiyoruz. Başka bir isim önerelim onu alın listenize” diyerek teklifte bulundular. Yıldırım’ın bu isteği geri çevirmesi üzerine de Kürek Şubesi, Ali Koç’u destekleme kararı aldı.
AZİZ YILDIRIM NE TEPKİ VERDİ?
Hürriyet gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Aziz Yıldırım'ın son stattaki son anlarını anlattı:
Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu’nda oylama bitmiş ve sayıma geçilmişti. Başkan Aziz Yıldırım bir sandalyeye oturmuş, oyların sayımını takip ediyordu. İlk sandık açıldı, ‘beyaz’ yani Ali Koç’un oy pusulası fazla çıktı. Destekçileri “Oley” dediler...
Sonraki zarflarda da beyaz çıktı. “Oley” çekmeye devam ettiler. Sayım ilerledikçe Ali Koç’un önde olduğunu anlayan Yıldırım bir anda ayağa kalktı. Arkasından 2 kişi daha yürüdü. Önce sandıklara doğru yöneldikleri düşünüldü. Ancak oraya düz devam etti.
Yıldırım, maraton alt tribünün ortasındaki tünele doğru yöneldi. Bu sırada tezahüratlar arttı. Başkan bir anda durdu, geri döndü. Numaralı tribüne doğru bakmaya çalıştı. Güneş gözlerine geliyordu. Elini alnına koyarak güneş ışıklarını kesti. Son bir kez, veda edercesine tribünlere baktı.
4-5 saniyelik bu bakışın ardından döndü, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile içeri girdi. Herkes Yıldırım’ın stadı terkettiğini söylüyordu. Başkan, bir saate yakın otoparkta dolaştı.
Bu arada Yıldırım’ın sonuçlar için ‘totem’ yaptığı dedikoduları dolaşmaya başladı. Otoparktan FB TV’ye geçti. İçerideki çalışanlara durumun ne olduğunu sordu. “Başkanım, Ali Koç 16 bin oyla kazandı” denilince, “Hadi ya!” dedi başka bir şey demeden gitti.
20 YILLIK BAŞKANLIK SESSİZ SEDASIZ BİTTİ
Bu sessiz ayrılış ve veda 20 yıllık bir başkan için birçok hayal kırıklığını bir arada barındırıyordu. İç dünyasında neler yaşandı bilinmez ancak Aziz Yıldırım için son derece sessiz bir veda oldu. Şimdi Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ın devir teslim törenine gelip gelmeyceğini merak ediyor. Ancak seçimden bu yana sessiziliğini koruyan Yıldırım renk vermiyor.
KOÇ'TAN ÇAĞRI...
Ayrca Aziz Yıldırım'la ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın yanına gidip "Başkan veda konuşması yapmadan gitme. Sen bu kulübün efsanesisin. Sen olmasan ben olmazdım. Bu stat olmazdı. Kırgınlık, kızgınlık yok" sözlerini kullandığı belirtildi.
Koç'un bu teklifini geri çeviren Yıldırım "Gerek yok. Zaten beni de istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım" diyerek stadı terk etti.
İHANETE UĞRADIK
Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, seçimi kaybetmelerini kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına bağladı. Ali Yıldırım'ın yakın çevresine "Büyük ihanete uğradık. Bize söz verip oy atacağını söyleyenler sözleride durmadı. Hiçbiri vaadini yerine getirmedi" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.
KAYBETTİREN HATALAR
* 20 yılda gördüğü 10. G.Saray şampiyonluğu. G.Saray'ın onun döneminde 2 yıldız birden takması. 2 şampiyonluk önde aldığı F.Bahçe'yi G.Saray'ın 2 yıldız gerisine düşürmesi.
* Seçim stratejisini sadece 3 Temmuz üzerine kurgulaması. Kendisi için sokaklara dökülen, gaz yiyen 10 binleri görmezden gelip sadece "ben" demesi.
* G.Saraylı oldukları bilinen isimleri FBTV'ye çıkarıp oy istemesi.
* "Benden sonra başkan Ali Koç" demesine rağmen sözüden dönmesi.
* "Son kez aday oluyorum" sözlerinin daha önce verdiği sözleri tutmaması nedeniyle inandırıcılığını kaybetmesi.
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