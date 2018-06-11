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Fiorentina’da forma giyen ve 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Kanarya ciddi anlamda ilgileniyor. FFP açısında sıkıntılı bir durumda olan Fenerbahçe’nin Hırvat oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle transferde ısrarcı olduğu iddia edildi.