BADELJ GÜNDEMDE
Önümüzdeki sezonda kadroyu yenilemeyi hedefleyen Fenerbahçe için birçok transfer iddiası gündeme geliyor. Özellikle Avrupa basını Sar-Lacivertliler için birbiri ardına isimleri yazarak transfer haberleri veriyor. Bu isimlerden biri de Milan Badelj...
Fiorentina’da forma giyen ve 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Kanarya ciddi anlamda ilgileniyor. FFP açısında sıkıntılı bir durumda olan Fenerbahçe’nin Hırvat oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle transferde ısrarcı olduğu iddia edildi.
AZİZ YILDIRIM ANLAŞMIŞTI! DANTE İMZAYA HAZIR
Aziz Yıldırım’ın ikna ettiği Dante, Ali Koç’un ekibine de sunuldu. Brezilyalı stoperle ilgili kararı yeni hoca verecek. Geçen sezon 48 maça çıkan Dante, Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor.
Stopere de mutlaka bir takviye yapması planlanan Fenerbahçe’nin gündeminde Dante var. Ancak transferin perde arkası son derece ilginç. Çünkü Brezilyalı stoperle ilk olarak Aziz Yıldırım temasa geçti.
Seçim öncesi görüşmelere başlanan yıldız her konuda ikna edildi. Ancak Aziz Yıldırım’ın seçimi kaybetmesi oyuncu cephesini yine de vazgeçirmedi.
Elde edilen bilgiye göre 34 yaşındaki stoperin menaceri Ali Koç’un ekibiyle irtibata geçerek oyuncusunun gereken şartlar oluşması halinde imzayı atabileceğini iletti. Teknik direktör konusu belirlendikten sonra Dante’nin durumu da masaya yatırılacak. Teknik direktör konusu belirlendikten sonra Dante’nin durumu da masaya yatırılacak.
TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
Bayern Münih’ten sonra Wolfsburg’a giden ve Almanya kariyerine Nice’e transfer olarak son veren Dante, geride kalan sezonda tam 48 maça çıktı, 1 gol 1 asist yaptı. Tecrübeli savunmacının ayrılmak istediği ve kariyerine Türkiye’de devam etmeyi planladığı öğrenildi. (Fanatik)
VOLKAN DEMİREL'İN KADERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel’in durumu ise gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. 2002 yılından beri Fenerbahçe forması giyen kaleci Volkan, her fırsatta kulübüyle devam etmek istediğini belirtiyor.
Sarı-lacivertli futbolcunun, daha önce 2006-2012 yılları arasında asbaşkanlık görevindeyken tanıdığı ve iyi ilişkilere sahip olduğu yeni başkan Ali Koç döneminde de takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. 37 yaşındaki eldivenin bilhassa Fenerbahçe’ye veda edecekse bile en azından son bir şampiyonluk görmek istediği vurgulandı.
Başkan Ali Koç’un da birebirde çok sevdiği, 3 Temmuz sürecinde göstermiş olduğu liderlik dolayısıyla kaptan Volkan’a hep saygı duyduğu ve takımda olmasına sıcak baktığı kaydedildi. (Milliyet)
BAMBA GÜN SAYIYOR! BEDAVAYA GELECEK...
Fenerbahçe aradığı ofansif sağ kanadı Fransa’da buldu. Saint-Etienne forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Jonathan Bamba için nabız yoklaması yapılıyor. Bamba, takımdan ayrılması gündemde olan Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın istediği oyuncuların başında gelen isimlerdendi.
Sportif Direktör Comolli’ye raporunu sunan Aykut Kocaman, Fransız oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini iletti. Damien Comolli de oyuncu hakkında hemen bilgi toplamaya koyuldu. Bamba’nın mukavelesi 19 gün sonra bitiyor.
HÜCUMDA TAM BİR JOKER GİBİ
22 yaşındaki Bamba, hücum hattının forvet, sağ ve sol kanat bölgelerinde de rahatlıkla oynayabiliyor. En verimli olduğu mevki ise sağ kanat. Fransız oyuncu, özellikle driplingleri ve hücum presiyle rakiplerinin enerjisini tüketmeyi çok iyi başarıyor.
Genç yıldız bu sezon Saint-Etienne’de çıktığı 34 karşılaşmada 7 gol ve 10 asistlik bir performansla takımına büyük katkı sağladı. Jonathan Bamba, kendisini ispatlayabileceği daha büyük bir takımda oynamak istedigi için kulübüyle sözleşmesini uzatmadı.
BÜYÜK FIRSAT TRANSFERİ OLACAK
Jonathan Bamba, Fransa Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde düzenli olarak forma giydi. U-16’dan U’20’ye kadar toplamda 22 karşılaşmaya çıkan genç yetenek, 7 de gol kaydetti. Alt yapısından yetiştiği Saint-Etienne takımında asıl yükselişini bu sene yakaladı.
Bamba’nın yaşı, yeteneği ve bedelsiz olması ise Fenerbahçe’nin iştahını kabartan başka bir unsur. Sportif Direktör Damien Comolli, Jonathan Bamba transferini hazırlık kampına kadar yetiştirmek için olasılıkları zorlayacak. (Akşam)
COMOLLİ'NİN GÖZDELERİ
Büyük yetenekleri henüz yıldız olmadan keşfederek takıma kazandırmakla meşhur olan Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, 4 yıldız adayını şimdiden gözüne kestirmiş durumda. Bu oyuncuların 3'ü Premier Lig'de 1'i de Serie A'da yer alıyor. Comolli, yıldız adayları için temaslara başladı bile.
PEREİRA HARİKA BİR YETENEK
22 yaşındaki Brezilyalı Andreas Pereira sezonu Valencia'da geçirdi. Bonservisi Manchester United'da. Sol açık mevkinde oynuyor. Belçika doğumlu olan yıldız oyuncunun hangi milli takımı geçeceği belirsiz.
ORTA SAHAYA 2 YILDIZ ADAYI
Sezonu Girona'da geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'in bonservisi ise Manchester City'de. Cheslea'nin oyuncusu olan 21 yaşındaki Sırp Pantic de orta sahanın ortasında görev yapıyor.
JUVENTUS'LA MASAYA OTURULACAK
Sezonu Sassuolo'da kiralık geçiren Juventus'un 20 yaşındaki Brezilyalı sol beki Rogerio da önemli bir yıldız adayı. Comolli, bu oyuncuları satın alma opsiyonuyla birlite kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. (Takvim)
WOLFSBURG'UN BÜYÜK AŞKI GİULİANO
Geçen sezon Play-Out maçlarıyla Bundesliga’da düşmekten kurtulan Wolfsburg, yeni dönemde korkulu rüya görmemek için şimdiden transfer hamlelerine başladı.
Fenerbahçe’ye Zenit’ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya’da sürdürmek istediğini her fırsatta dile getiren Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti.
Sarı-Lacivertli kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız için son kararı Fenerbahçe yönetimi verecek. Bu konuda yeni teknik direktörün kararı belirleyici olacak. Kanarya Giuliano’nun bonservisine 7 milyon Euro ödemişti. (Fanatik)
SARRİ'DEN FENERBAHÇE YANITI
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Napoli'den ayrılan Maurizio Sarri ile görüştü.
Haberlerde Sarri'nin İtalya'daki Varcaturo'daki villasında özel bir görüşme yapıldığı ancak hocanın bu cömert teklifi reddettiği bildirildi. Daha sonra ise Fenerbahçe'nin aracılar vasıtasıyla Sarri'ye ulaştığı, ancak hayır cevabı aldığı ifade edildi. Sarri'nin gelen teklifleri Premier Lig'de görev almak için reddettiği vurgulandı.
FENERBAHÇE'DE KARAR HAFTASI
Ali Koç’un tarihi farkla başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe’de futbol takımında oluşacak yeni yapılanmanın en kilit noktası teknik direktör... Bu konuda geçtiğimiz hafta oldukça hareketli geçerken, kesin karar ise bu hafta verilecek.
Sportif direktör Comolli, hocanın belirlenmesi sürecinde tek yetkili isim. Aykut Kocaman ile bir görüşme yapıldı, detaylı rapor alındı. Kocaman defteri resmen kapanmadı ancak yola devam edilmesi imkansız gözüküyor. Yerli hocada gündemdeki tek aday Ersun Yanal.
Yanal ile Başkan Ali Koç, Bodrum’da bir görüşme gerçekleştirmesine rağmen öncelik hala yabancı teknik direktörde. Jürgen Kloop’un uzun yıllar yardımcılığını yapan Buvac, 22 yıllık Arsenal kariyerini noktalayan Arsene Wenger, İspanyol Juande Ramos ve Comolli’nin vatandaşı olan Fransız Laurent Blanc ile temas kurulmuştu.
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