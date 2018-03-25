Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Bolu'da yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı.



Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından başlatılan "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Bolu Fenerbahçeliler Derneği tarafından 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'na yaptırılan basketbol potalarının açılış töreni düzenlendi.



Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen törende, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Mithat Yenigün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selçuk Zorlu, taraftarlar ve öğrenciler yer aldı.



Programın gerçekleştirileceği salonda Yıldırım, okuldaki öğrencilerin forma ve bayraklarını imzaladı.



Belediye Başkanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın uzun zamandır başkan olduğunu hatırlatarak, "Aziz Başkan çok şey yaptı. Suya sabuna dokundu. Belki çok tenkit edilen adamlardan biri. Ben böyle adamları seviyorum. Fenerbahçe ve Türk sporuna birçok tesis kazandırdı. Türkiye'de ve dünyada spor deyince akla futbol geliyor. Türkiye'de futbol denildiğinde 'üç büyükler' ve Fenerbahçe akla geliyor. Sporun diğer branşlarında Fenerbahçe kadar ehemmiyet gösteren, dünyada kendinden bahsettiren başka takımımızın olmadığını bilesiniz." diye konuştu.



Yılmaz, Bolu'nun gelecekte spor, sağlık, turizm ve üniversite kenti olacağını, sporun da her branşının kamp merkezi olacağını, bu amaçla çalıştıklarını söyledi.



Mithat Yenigün ise Yıldırım'ın 20 yıldır spora yaptığı katkının sadece Fenerbahçe ile sınırlı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Amatör branşlara her yıl 50 milyon lira bütçemizde açık vererek destek veriyoruz. Bunun da yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun devlet eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Olimpiyatlara gittiğimizde dikkat ederseniz kafilenin yüzde 20'si Fenerbahçe Kulübü altyapısından gidiyor. Bunun arttırılması lazım. Bunun başarılı olması için mutlaka devlet ile iş birliği yapmamız gerekiyor."



Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım'a hediyeler takdim edildi.



Daha sonra Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, okulun bahçesine yaptırılan basketbol potalarının açılışını gerçekleştirdi.



Açılıştan sonra öğrencilerin gösteri maçı yaptığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle tamamlandı.

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