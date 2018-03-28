Fenerbahçe camiasını cuma günü hareketli bir gün bekliyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Aziz Yıldırım cuma günü saat 10.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Çırağan Sarayı’ndaki bu basın toplantısında Aziz Yıldırım’ın başkanlığa yeniden aday olduğunu resmen açıklaması bekleniyor. Aynı günün akşamında ise diğer başkan adayı Ali Koç İzmir’de kongre üyeleriyle buluşacak. Saat 20.00’deki bu toplantıda da Koç’un da önemli açıklamalar yapması bekleniyor.