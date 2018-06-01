Tarihi kongreye bir gün kala Best FM'de soruları cevaplandıran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Yeni dönemde beyaz bir bayrak açılır mı ?" sorusuna; Galatasaray, Beşitaş başta olmak üzere rakiplerine mesaj göndererek cevap veririken; "Atatürk'ün adını ben anana kadar, hiç kimse zikretmiyordu. Beyaz sayfa günü birlik değişir. Fenerbahçe'nin gücü ile kimse uğraşamaz. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Öyle rakipleri gibi değildir. Biz, Atatürk ilkelerinin son kalesiyiz. Onlar gibi değiliz. Biz, Atatürk'e hep sahip çıktık, hep çıkacağız. O yüzden her zaman güçlüyüz" ifadelerini kullandı.



Bu kongrenin son dönemi olduğunu hatırlatan Aziz Yıldırım; "Bir kez daha görevi alıp, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'yi haksız yere zarara uğratanlar ile hesaplaşmamız lazım. Bu süreçte, benden başkası bu hesaplaşmayı sağlayamaz. Maddi anlamda alacaklarımızı tahsil etmemiz lazım. Diğerleri bunu yapabilir mi? Hayır. Onlar, ilk engele takıldıkları takdirde pes edecektir. Ben ve arkadaşlarım, nasıl mücadele edileceğini herkese gösterdik. Ben, FETÖ'ye karşı duran bu camianın lideriyim. İlk engelde pes ederler. Ancak biz, sürünerek de olsa, işin sonunu getiririz" şeklinde konuştu.

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