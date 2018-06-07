Taraftara açık gerçekleştirilen mazbata töreninde göreve resmen başlayan Ali Koç, yaptığı açıklamada eski başkan Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunmuştu. Ali Koç, basketbol takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması durumunda, kupayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istemişti.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın play-off finalinde TOFAŞ'la karşılaşacağını hatırlatarak, "Basketbolda şampiyon olursak, en büyük arzum eğer kabul ederse Sayın Aziz Yıldırım'ın bu kupayı kaldırması. Kendisinin ve yönetiminin bu takımda payı büyük. Bu kupayı kaldırmak onların hakkı." demişti. Ali Koç'un bu jestine Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın vereceği yanıt kısa süre içerisinde belli oldu.
Star'da yer alan habere göre Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un jestine sıcak bakmadığı ve böyle bir gelişmeye de kapıları kapattığı öğrenildi.
ZELJKO DA İSTEMİŞTİ!
TOFAŞ maçı sonrasında konuşan Zeljko Obradovic, hayalinin Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın birlikte maç izlemeleri olduğunu söylemişti. "Bildiğiniz gibi yeni bir başkanımız var. Ben Aziz Yıldırım ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum." diye ntecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Son 5 yılda verdiği destekten dolayı kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Umarım şahsen kendisiyle de görüşüp teşekkür etme fırsatım olur. 20 yıl boyunca kulüp için yaptıkları inanılmaz ve umarım herkes bu yaptıklarının farkındadır. Hepimizin hayalleri var. Benim hayalim de bir sonraki maçta Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir arada görmek. Ali Koç'a Fenerbahçe'nin yeni başkanı olarak tüm iyi dileklerimle başarılar diliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.