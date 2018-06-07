Taraftara açık gerçekleştirilen mazbata töreninde göreve resmen başlayan Ali Koç, yaptığı açıklamada eski başkan Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunmuştu. Ali Koç, basketbol takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması durumunda, kupayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istemişti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın play-off finalinde TOFAŞ'la karşılaşacağını hatırlatarak, "Basketbolda şampiyon olursak, en büyük arzum eğer kabul ederse Sayın Aziz Yıldırım'ın bu kupayı kaldırması. Kendisinin ve yönetiminin bu takımda payı büyük. Bu kupayı kaldırmak onların hakkı." demişti. Ali Koç'un bu jestine Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın vereceği yanıt kısa süre içerisinde belli oldu.

Star'da yer alan habere göre Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un jestine sıcak bakmadığı ve böyle bir gelişmeye de kapıları kapattığı öğrenildi.

ZELJKO DA İSTEMİŞTİ!

TOFAŞ maçı sonrasında konuşan Zeljko Obradovic, hayalinin Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın birlikte maç izlemeleri olduğunu söylemişti. "Bildiğiniz gibi yeni bir başkanımız var. Ben Aziz Yıldırım ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum." diye ntecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son 5 yılda verdiği destekten dolayı kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Umarım şahsen kendisiyle de görüşüp teşekkür etme fırsatım olur. 20 yıl boyunca kulüp için yaptıkları inanılmaz ve umarım herkes bu yaptıklarının farkındadır. Hepimizin hayalleri var. Benim hayalim de bir sonraki maçta Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir arada görmek. Ali Koç'a Fenerbahçe'nin yeni başkanı olarak tüm iyi dileklerimle başarılar diliyorum."