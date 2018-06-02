Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in ismi konuşma için duyurulduğunda stadyumda büyük alkışlandı. Ali Şen şunları söyledi:
"Yıllar geçti, Allah'ın verdiği son güne kadar bu kalp coşkusu, bu muhabbet hiç bitmeyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vefa Küçük için bir şey söyleyeyim, bu kongreyi yönetmek her babayiğidin harcı değildir. Vefa, adildir. Soyadı 'küçük'tür ama büyük Fenerbahçelidir."
ÜLKER STADIYLA İLGİLİ
"Bulunduğum yer hakkında düşündüm, çayır... Çayırdan sonra yıllar yıllar geçti ve bu çayır diye bilinen yer nereden nereye geldi. Öyle bir kognre yapyıoruz ki New York Times haber yapıyor. Öyle bir kongre yapıyoruz ki bu sarayların sarayı olan bu stadı yapanlardan, başta da Aziz Yıldırım'dan Allah razı olsun. 1908 yılında 2. Abdülhamid'e gidiyorlar, 30 altına kulübe kiraya veriyor. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı derken 25 Ekim 1929 yılında yapılan Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu saha, Fenerbahçe'ye tahsih ediliyor ve tapusu veriliyor. Fenerbahçe, sahasının tapusuna sahip olan tek ve ilk kulüptür. Fenerbahçe adını da o toplantıda almıştı. 25 Ekim tarihinde yapılan o toplantıda Fenerbahçe Sahası diye adı konmuştur. 1982'de 12 Eylül hükümetiyle görüşürken burayı almak için çok çalıştık. Vazgeçmediğim bir olay şuydu: Adı hep Fenerbahçe kalacaktı. Sonra Saracoğlu olarak değiştirildi, çok üzülmüştüm. Saracoğlu'na çok müteşekkiriz. Çalışanlara, eski başkanlara ne kadar vefakar duygular içerisindeydek o tarihteki Başbakan'a da o şekilde müteşekkiriz ama adı keşke Fenerbahçe kalsaydı."
"İki kez başkan oldum. Geriye baktığınızda hatalar, yanlışlar yaptığınızı görüyorsunuz. Aziz Yıldırım bazen kalbimi kırdı ama hizmetlerinin de hakkını hep verdim. Yaptığı hizmetler nedeniyle kalbini kırmayın. Kulüplerde isimler gelip geçicidir."
"AZİZ YILDIRIM'I HEP TAKDİRLE KARŞILADIM"
"Aziz Başkanımın yaptığı hizmetleri hep takdirle karşıladım. Bir gün şu tribüne geldim, inşaat yapılıyordu, yağmur yağıyordu. Bir aşağı bir yukarı bir ilkokul talebesi gibi heyecanlıydı. Büyük bir rüyaydı bu. 20 sene önce bir rüya gördüm, 'Bir gün gelecek Ali Koç, Fenerbahçe'de başkan adayı olacak.' Bu bir rüyanın ötesindeydi. Ali Koç'un adaylığı Fenerbahçe'nin ötesinde, Türk sporu için büyük bir şans! Gönüller bir ama Aziz Yıldırım'a en büyük teşekkürü edeyim. 2006 yılında Aziz Yıldırım, Ali Koç'u yönetim kuruluna aldı ve bugünlerin temelini attı. Ali Koç'u Fenerbahçe'ye getiren kişi Aziz Yıldırım'dır. Böyle bir şeyden ötürü Aziz Yıldırım'ın içinde her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini hissettiğinden, Aziz Yıldırım'ın kalbinde de Ali Koç'un adaylığını desteklediğini biliyorum."
AZİZ YILDIRIM'DAN CEVAP
Ali Şen, konuşmasından sonra Aziz Yıldırım'ın yanına giderek başkan Yıldırım'ı öptü. Aziz Yıldırım, Ali Şen'den sonra kürsüye gelerek şunları söyledi: "Sayın başkan beni öpüyor ama ben buradayım rahat olsun!"
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