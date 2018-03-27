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Daha önce de Fenerbahçe'de görev alması önerilen ancak birkaç yıl daha futbol oynayacağını belirterek teklifi geri çeviren Emre Belözoğlu'nun, bu kez Sarı-Lacivertli takımda görev almaya sıcak baktığı belirtildi.