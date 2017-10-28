Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Üniversitesi açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, kurulacak üniversite için herkesin maddi, manevi desteğini beklediklerini söyledi.



Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kurulacak olan Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün, üyelerin bağışlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Vefa Bey gerekli açıklamayı yaptı bağış için. Ancak kafanızda bir rakam belirlenmemesi gerekiyor. Kim ne kadar bağış yaparsa hepsi kabuldür. Herkesin elinden gelen neyse, yapabileceği bağış da o kadardır. Biraz önce ben dışarıdaydım ve bir üyemizin yüklü bir miktarda bağış yaptığını duydum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine bir üyemiz de kitaplarını bağışlamış. Bu üyemize de çok teşekkür ediyorum. Üniversite sıfırdan yapıldığı için her türlü katkı gereklidir. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü ilkelerle burası yaşatılacaktır. Herkesin katkısını maddi ve manevi bekliyoruz. Maddi destek veremeyenler, bizlere fikirleriyle destek verebilirler. Bu çok önemli bir şey. Kimsenin tecrübesi yok, ilk kez yapıyoruz. Üniversitenin doğru olarak kurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün fazla konuşmak istemiyorum. Acılarımız var. Her gün bu kulübe hizmet eden kişiler aramızdan ayrılıyor. Hepsini saygıyla anıyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN IŞIKLAR'A PLAKET VERİLDİ

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının başında, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı, eski kulüp genel sekreteri Vedat Olcay ve yönetim kurulu üyesi Hakan Dinçay'ın yanı sıra, vefat eden yüksek divan kurulu üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu.



Toplantıya, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, kulüp yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.



Vefa Küçük, açılış konuşmasında gelecek yıl eğitim hayatına başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi hakkında üyelere bilgi verdi.



Konuşmanın ardından başkan Aziz Yıldırım ile asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi kampüsü için tahsis ettiği arazi ve katkılarından dolayı Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'a plaket verdi. Kulübe temsilci üye olan Işıklar, genel kurul üyeliğine terfi ettirildi.



Işıklar, yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Kulübünün büyük bir marka olduğuna değinerek, "Fenerbahçe, Türkiye'nin büyük markalarından ve spor vizyonlarından bir tanesi. Fenerbahçe gibi bir kulübün, Silivri'de bilim merkezi olarak bulunacak olması bizim için büyük onur. Fenerbahçe bizim için çok önemliydi. Fenerbahçemiz Silivri'ye, Silivri de Fenerbahçe'ye çok yakıştı." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Üniversitesinin kurulumu için maddi kaynağa ihtiyaç duyduklarını aktaran Vefa Küçük, bağış yöntemiyle kaynak sağlamayı planladıklarını belirtti. İlk bağışı kendisinin yaptığını ifade eden Küçük, toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini açıkladı.