Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da ayında yapılacak seçimli kongre öncesinde Aziz Yıldırım'dan önemli bir hamle geldi. Sporx'in haberine göre Aziz Yıldırım, futbolun kalkınması için Avrupa'nın önde gelen isimlerinden biriyle anlaştıklarını dile getirdi.

Haberde Dünya Kupası'nın ardından anlaştıkları ismi açıklayacaklarını ifade eden Yıldırım'ın şunları söylediği kaydedildi:

"Futbolun kalkınması projemizle ilgili olarak, Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası için Rusya'ya gidiyor. Dünyada bu konunun denenmiş ve başarıya ulaşmış modelinin yaratıcısı ve uygulayıcısı. Dünya çapında bir otorite. Kendisinin ismini Dünya Kupası'nın ardından duyuracağız. Bu proje, Türk Futbolu için örnek teşkil edecek"

Fenerbahçe'nin uyguladığı projeyi aslında TFF'nin uygulaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Esasen bu projeyi TFF'nin yapması lazımdı. Biz, bütün ülke çapında "Fenerbahçe Modeli" olarak bir kalkınma projesi hedefiyle projeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi 2007-2008 sezonundaki seviyesine yeniden çıkartmak istediğin vurgulayan Yıldırım, "Davamızın ilerleyen sürecini takip etmemiz gerekmesinin yanı sıra 2007-2008'deki gibi sportif anlamda başarılı olan Fenerbahçemizi yeniden o seviyelere çekerek bırakacağım. Benim 20 yıllık başkanlığım, aileme bırakacağım en büyük mirastır. İnanıyorum, haklı olan davamızda, maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de onursal başkanlık ile ilgili bir beklentisi olmadığının da altını çizen Yıldırım, "Fenerbahçe Türkiye'nin kendisidir. İçimizde her kesimden insan var. Bunu birlik ve beraberlik içinde kalarak bozmamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Fenerbahçe de var olacak. Fenerbahçe Atatürk'ün Kulübü'dür. Benim Onursal Başkanlık beklentim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olurum" dedi.