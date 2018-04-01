Fenerbahçe'de kongre kazanı kaynamaya başladı... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre aylar öncesinde Ali Koç başkanlığa adaylığını açıklarken Aziz Yıldırım da önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda yeniden başkanlığa soyunduğunu resmen duyurdu. Başkan Yıldırım yeni dönemde yapacaklarıyla ilgili olarak kısa mesajlar vermesinin yanında sert ifadelerden kaçınarak kısa bir konuşma yaptı. Diğer yöneticilerin de yaptıkları konuşmaların ardından başkan Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle görüşmeler yaparak onlara düşüncelerini birebir anlattı. Bunlardan en önemlisi ise kongre sürecinin sakin ve saygın geçmesiydi.
"BENİ DESTEKLEMENİZ HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"
Başkan Aziz Yıldırım bu konuda kongre üyelerine yaptığı uyarılarda desteklerini isterken son derece net ifadeler kullanarak, “Beni desteklemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Ali Koç bey ya da bir başkasıyla ilgili hem sosyal medyada hem de açıklamalarınızda hiçbir şekilde hakaret ve küfür istemiyorum. Böyle bir şey görürsem veya duyarsam bana oy atacağınızı bilsem dahi sizi kendi ellerimle disiplin kuruluna veririm” dedi.
YILDIRIM ÖĞRENCİLERE SESLENECEK
Kayserispor-Fenerbahçe maçı ve sosyal tesislerin temel atma töreni için Kayseri’ye gidecek olan başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler yarın da bir etkinliğe katılacaklar. Başkan Yıldırım, TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları’nda öğle saatlerinde “İnovasyon Söyleşileri” konulu etkinliğe katılarak, öğrencilere hitaben bir konuşma yapacak.
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