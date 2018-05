23 | 38

"EUROLEAGUE ZAFERİ BİR TESADÜF DEĞİL"

"Aslına bakarsanız elbette bir başarı hikayesi tüm bunlar... Euroleague’de 4 sene arka arkaya Final- Four’a kalıyorsunuz. Ve 1., 2. oluyorsunuz. Oradaki temel hedef, Final-Four’dur aslında. Yani Final- Four’a giden her takım başarılıdır. Fakat bizim yapımız gereği, 1. olamıyorsanız bu bir kayıp olarak görülüyor. Ben yine söylüyorum; Fenerbahçe hiç bir yarışın başında, ikinciliği kabul etmez. Hedefi her kulvarda her zaman birinci olmaktır."