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ADNAN POLAT'IN "BENİ EN MUTLU EDEN SEZON, 8. OLDUĞUMUZ SEZONDU" İFADELERİNE CEVAP!

"Ben, Fenerbahçe Başkanı olduğum her gün mutluydum, gururluydum. Ayrım yapamam, ama Adnan Bey’e de bir mesajım var. Adnan Bey; biz 2011’de yargılanırken, Bülent Tulun’un yazdığı bir mektup ortaya çıktı. FETÖ’cü savcı Mehmet Berk, o mektubu iptal etti, soruşturma açmadan kapattı. O soruşturma açılsaydı... Denizli’ye giden paraların, oraya nasıl gönderildiği yazılıyordu mektupta. Onlar anlatırlardı, ama FETÖ’cü savcı Mehmet Berk onun üstünü örttü. Onun için o sezon ya da ondan önceki sezonlar için Galatasaraylılar ‘biz temiziz’ diye ortaya çıkmasınlar. Ben hep söyledim, içeride de söyledim, mahkemelerde de söyledim: Biz Fenerbahçe olarak hepsinden daha temiziz. Bu böyle bilinsin."