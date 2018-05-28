Öne Çıkanlar
Futbol

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la devam edecek mi?

28.05.2018 - 10:33 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ali Koç'un iddialarına yanıt veren Aziz Yıldırım, 3 Temmuz ve Yargıtay sürecini anlattı, son kez başkan adayı olduğunu dile getirdi. Yıldırım, Aykut Kocaman'la ilgili de flaş açıklama yaptı!

  • 1 Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman ve Ali Koç açıklaması! "Bülent Yıldırım penaltıyı çalsa şampiyonduk!"
    1 | 38

    "Hiç yorgun değilim... Aksine, ilk günkü gibi heyecanlıyım. Daha bitmemiş görevler olduğunu düşünüyorum. Bir insan ancak hayatının sonuna geldiğinde yorgun olmalı. Biz daha genciz..." 

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman ve Ali Koç açıklaması! "Bülent Yıldırım penaltıyı çalsa şampiyonduk!"
    2 | 38

    ALİ KOÇ'UN ADAYLIĞI...

    "Sorun, Yargıtay’dan henüz karar çıkmaması. Yoksa, Fenerbahçe’de başkan adayı olmanız için tüzükte şartlar yazılıdır. Bu şartları yerine getiren herkes, istediği zaman başkanlığa aday olabilir. 34 bin üyemiz var. Bu üyelerin hepsi zaten Fenerbahçe’nin doğal başkan adayıdır.

  • 3 Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman ve Ali Koç açıklaması! "Bülent Yıldırım penaltıyı çalsa şampiyonduk!"
    3 | 38

    YARGITAY SÜRECİ NE DURUMDA?

    "Dava, adalet mekanizması içinde yürüdüğü için devlet büyüklerinin buraya müdahil olması gibi bir durum yok. Bu süreçte incelemeler yapılıyor. Ülke şartları gereği yargının geç yürümesi de söz konusu. İnşallah kısa süre içinde bitecektir. Yargıtay, Türk Adaleti’nde son mercii... O mercinin, mahkemenin verdiği kararı onaylaması gerekir."

  • 4 Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman ve Ali Koç açıklaması! "Bülent Yıldırım penaltıyı çalsa şampiyonduk!"
    4 | 38

    "Yargıtay, mahkeme kararını onaylamazsa, yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkacak. Bakın; Türkiye’de herkes artık şu gerçeği biliyor: Hepimize kumpas kuruldu. FETÖ örgütü, Devlet’in içine sızmıştı. Bunlar gerçek. Ümidimiz; Yargıtay’ın, mahkeme kararını tasdik etmesidir."

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman ve Ali Koç açıklaması! "Bülent Yıldırım penaltıyı çalsa şampiyonduk!"
    5 | 38

    SEÇİMİ KİM KAZANIR?

    "Şu an ‘seçimin neticesi bu olur’ demek doğru değil. Ali Bey ve ekibinin de, benim ve arkadaşlarım kadar şansı var elbette. Ümit ediyorum ki, kongre üyeleri bize teveccüh göstererek, 3 yıl daha göreve devam etmemizi sağlayacaklardır. Çünkü Fenerbahçe’de bir ‘hikaye’ yaşandı. 3 Temmuz, asla unutulmaması gereken bir ‘hikaye’dir. Büyük bir acıyla başlayan ve en nihayetinde hepimizin mutlu olduğu bir sonla noktalanan bir ‘hikaye..."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.