Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Etkinlikler Tanıtım ve Genişleme Komitesi’nin organize ettiği Dünya Emekçi Kadınlar Günü muhteşem geçti. Gazete Habertürk'ün haberine göre, başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de yer aldığı organizasyona Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun özel gösterisi damga vurdu. Geceye katılanlar sık sık “Destan yazan kadınlar” pankartının önünde fotoğraflar çektirdiler. Başkan Yıldırım ise gecede yaptığı konuşmada, “1923 yılından itibaren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş Türk kadınını yaratmak için sizlere vermiş olduğu hakla, 1930 yılında İsviçre’den önce verilen seçme ve seçilme hakkıyla çağdaş Türk kadını bugüne kadar geldi” dedi.





GALATASARAYLI MUSTAFA ERDOĞAN, FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun özel gösterisinin sonunda grubun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan sahneye çıktı ve izleyicileri selamladı. Erdoğan ve ekibine teşekkür eden başkan Yıldırım, “Sayın Mustafa Erdoğan ve ekibi Anadolu Ateşi’ni bizlere yaşattılar. Onlara teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, Avrupa seyahatinde olan bu grubunu sırf bizlerle beraber olmak için buraya getirdi. Onun için kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra da Galatasaraylılığıyla bilinen Mustafa Erdoğan, başkan Aziz Yıldırım’ın kendisine hediye ettiği Sarı-Lacivertli formayı giyerek izleyenleri selamladı.