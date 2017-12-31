Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin ocak ayı sayısında yer alan yazısında, futbol takımlarının ligdeki son maçlarında iyi neticeler aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Büyük fedakarlıklar, uzun süren çalışmalar ve ciddi bir mesai sonucu kurduğumuz ve her zaman arkasında olduğumuz futbol takımımız, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla bundan daha 6-7 hafta önce bizi yıpratmaya çalışan çevrelere en güzel cevabı sahada vermiştir. Futbol takımı üzerinden bütünüyle Fenerbahçe Kulübü yönetimini yıpratmaya çalışanların bilinçsizce konuştuğu ve avuçlarını ovuşturduğu zamanlarda da Sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımıza güveniyorduk, bugün de, yarın da güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü kurduğumuz takımın potansiyelini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Sayın Kocaman ve futbolcu arkadaşlarımızın bize 20. şampiyonluğumuzu getireceğine yürekten inanıyoruz."
THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın bu sezon da yoluna emin adımlarla devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Sonuna kadar güvendiğimiz Sayın Obradovic ve oyuncularımızın, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşadığımız sevincin aynısını bu yıl da Belgrad'da bize yaşatacağına inanıyoruz. Uzun ve zorlu Dörtlü Final yolunda yaşanan aksaklıklar, yol kazaları bizleri bu inancımızdan alıkoyamaz. Hatalarımızdan ders alacağız, hep birlikte 'Asla yetmez' mottosuyla çıktığımız yolda başarıya ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.
Sarı-lacivertli forma altında mücadele eden tüm sporculara başarı dileyen Yıldırım, "2018 yılının Fenerbahçe'mizin tüm takımlarının ve sporcularının, tüm Fenerbahçelilerin coşkuyla kutlayacağı şampiyonluklarıyla dolu bir yıl olmasını, 2018 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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