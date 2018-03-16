Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmek için maddimanevi tüm olanaklarını seferber etti. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal işin 'motivasyon' kısmını üstlenirken, teknik heyet 'mental' ve 'taktik' olarak takımı dev maça hazırlıyor.



"6-0'I HATIRLA"

Sabah'ın haberine göre; yönetim kanadı ise çılgın bir prim vaadinde bulunarak taşın altına eline soktu. Başkan Aziz Yıldırım, 1 milyon euro'luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) ödül açıkladı. Galibiyet halinde futbolculara paylaştırılacak olan bu rekor para, Fenerbahçe'de bir maç için açıklanan en yüksek prim olarak kayıtlara geçecek.





Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün Samandıra'da yapılacak son antrenmana da gelip, futbolculara primi bir kez de kendi ağzından açıklaması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın, 6 Kasım 2002'de kazanılan 6-0'lık tarihi Galatasaray zaferinin yıldızlarından birine de yanında derbiye getireceği öğrenildi.