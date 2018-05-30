Seçilmesi konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını bildiren Aziz Yıldırım, Yargıtay kararının önümüzdeki 3 yıl içinde çıkmaması halinde bir kez daha aday olmayacağını söyledi. Başkanlığı süresince yaptığı hiçbir uygulamadan pişman olmadığını belirten Aziz Yıldırım “Zaten 3 yılda Yargıtay kararı çıkmazsa kötü günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım’ın Lig Radyo’ya yaptığı açıklamaların satırbaşları şu şekilde…

MEDYA İLİŞKİLERİ

Maalesef Türkiye'de gazetecilik magazin haline gelmiş durumda. Başkanlığa geldiğim ilk dönemlerde gazeteciler kulüplerin iç işlerine karışıyorlardı. Adım o dönemde 'gazeteci sevemeyen' başkana çıktı.

1 MİLYON ÜYE PROJESİ

Bir milyon üye projesi Fenerbahçe'nin ana damarlarından biridir. Çok hızlı başladı ama Türkiye'deki ekonomik şartlardan dolayı yaşanan sıkıntılardan ötürü projenin aynı hızla ilerlemesini sağlamak zor oluyor. 24 Haziran'dan sonra inşallah ülkemizde ekonomik şartlar düzelecek ve Fenerbahçeliler kulübe üye olacaklar. Biz de daha fazla reklam ve tanıtım yaparak bu projenin Fenerbahçe adına neden önemli olduğunu anlatacağız. 10 bin ve 2 bin rakamlarını düşürmek genel kurul iradesine bağlı.

3 TEMMUZ YAŞANMASAYDI…

Fenerbahçe Türkiye'nin ilk 30 büyük şirketi arasına girecekti. Biz o dönemde %15 halka arz gerçekleştirecektik ve 270 milyon dolar kulübün kasasına girmiş olacaktı. Kulübün o tarihte borcu 150 milyon dolardı.

FETÖ’YÜ İLK HİSSETME…

2006 yılında bunu hissettim. Askerliğimin konuşulduğu dönemde bana bazı haberler geldi… Devlet seninle uğraşıyor diye… O dönemlerde devletin benle neden uğraştığını anlayamadım. Sonra öğrendim ki Jandarmadaki bazı astsubayların askerlik şubelerine giderek benimle ilgili soruşturma yaptıklarını duydum. Süreç ilerledikçe bir gücün benimle ilgili algı operasyonu yaptığını hissettim. 15 Temmuz'dan bir sene önce katıldığım bir televizyon programında ''bunlar 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklar ''sözünü söyledim.

“HİÇ KEŞKEM OLMADI…”

20 yıl 3 ay boyunca 'şunu da yapmasaydım' dediğim hiçbir şey olmadı. Yaptıklarımın hepsini yaşadım. Yaşadığım için de mutluyum. Doğrudur, yanlıştır bilemem ama yaşamam gerekiyordu. Ben istedim artısı ile eksisi ile benimdir.

“30 MİLYON EURO’YA BASKETTE OLUR; FUTBOLDA OLMAZ”

Basketbolda Obradoviç’in futbol karşılığı Mourinho ve Guardiola! Onları getirirseniz, o kadroları kurarsanız dengeyi sağlarsınız. Futbolda bütçem her şey dahil 80-90 milyon Euro civarında… Üst seviyeler için 200-250 milyon euroya ihtiyaç var. Basketbolda o takımı 30 milyon euroya kurabiliyorsun. Aradaki fark bu!

“BAŞKAN OLDUĞUNUZ TAKDİRDE….”

Seçileceğim ben rahat ol sen, takma kafanı. Ben, 20 sene Fenerbahçe için çalıştım, Fenerbahçe için hapis yattım, müteahhitlik yaptığım için hapis yatmadım. Fenerbahçeli insanlar vefalıdır.

FENERBAHÇE SATILIR MI?

Fenerbahçe satılamaz! Nereden çıkartıyorsunuz! Kim sahibi olabilir Fenerbahçe’nin! Durum sıkıntılıysa 1907’den bu yana para nasıl bulunmuşsa, 20 yıldır ben nasıl buluyorsam öyle bulunur para! Fenerbahçe, ekonomik rasyonaliteye sahiptir. Öteki büyük takımlar, Fenerbahçe’nin 2 misli kötüler. Ama onlar da bir çare bulurlar.

YERLİ OYUNCULARDA TL’YE DÖNÜŞ…

“Ben o kararı veremem! O kararı TFF verir. Ben bugün yerlide TL’ye döndüm; ya oyuncu gelmezse?

AYKUT KOCAMAN…

Konyaspor maçından sonra konuşmadık. Çalışmalarını sürdürüyor. Seçimden sonra konuşacağız. Osmanlı maçından sonra ona ‘niye tüm yükü üzerine alıyorsun, başarısızlık varsa hepimizindir. Niye bırakıyorsun?’ dedim. Göreve devam etti…

2017/18 SEZONU…

Oynanan futboldan memnun olduğum dönemler de oldu, üzüldüğüm dönemler de…

“BURADAKİ TEK CEO VAR….”

Bizde CEO olarak görev yapan Hasan Yılmaz görevi bırakmak istediğinde dedi ki “her gün 1-2 milyon lira paraya ihtiyaç var. Tamer (Yelkovan) beye gidiyorum sizi bekliyoruz. Başkan gelsin çözeriz diyor. Burada tek CEO var o da sizsiziniz.” Doğru söylüyor. Para yok olmayacak da!

“329 MİLYON DOLAR TAPULU MALIMIZ VAR.”

Aziz Yıldırım döneminde 329 milyon dolarlık taşınmaz aldık. 400 milyon euro borcumuz var. Bunları satıp kapatmayı düşünmüyoruz. Yargıtay kararı sonrası kaybettiklerimizi geri alma çalışmalarına başlayacağız. Fenerbahçe mali haklarını alınca zaten borçlarını kapatacaktır.

“KENDİ ADAMLARIMI ÜYE YAPMADIM…”

Kendi adamlarını kulübe üye yaptığımı iddia ediyorlar. Boks Şubesi’nden 2 genç için imza attım. Onu twitter’lara koydular. İspat etsinler, ben kaç kişiyi üye yapmışım! Sinan Aygün’de, Cem Boyner’de benim imzam yok! Kulüp çalışanlarının oy vermesi de eleştiriliyor. Kamu görevlileri, asker, polis genel seçimde oy kullanmıyor mu? Rahmetli Serkan Acar, kulüp çalışanı diye oy kullanmasa mıydı?

“ŞEKER HASTASI DEĞİLİM….”

Herkes tutturmuş Şeker Hastası’yım diye! Değilim kardeşim. Normal şeker insanda 110 seviyesinde olur. Bende bazen 130-140 oluyor; şeker hastası diyorlar. Bazen de 107 oluyor. Bir şey bulamayınca kulp takıyorlar işte..

4 HAZİRAN SABAHI…

Seçilirsem erkenden kulübe gelirim… Seçilemezsem güzel bir nefes çekeceğim… İşlerime döneceğim. Çocuklar, mühendisler yürütüyor.. Çok zarar var orada…