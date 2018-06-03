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HULUSİ BELGÜ KARŞISINDA RAHAT KAZANDI

Aziz Yıldırım, 12. kongre zaferini 30-31 Mayıs 2015'te Hulusi Belgü karşısında kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede 6 bin 648 oy kullanıldı. Toplam 21 sandıkta yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım 5 bin 504, Belgü bin 144 oy aldı. Aziz Yıldırım, rakibine 4 bin 360 oy fark atarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi.