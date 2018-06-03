Fenerbahçe'de gerçekleşen tarihi kongrede başkanlık için Ali Koç'la yarışan ve tarihi bir farkla kaybeden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olarak 20 yıl görev yaptı, bu sürede önemli başarılar yaşadı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü.
Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.
FUTBOLDA 13 KUPA!
Sarı-lacivertli futbol takımı, Aziz Yıldırım döneminde 13 kupa kazandı.
Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.
Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı.
2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı.
Yıldırım döneminde önemli başarılar elde eden sarı-lacivertli futbol takımı ancak son yıllarda eski dönemlerini aratıyor.
Bu sezon ligi ikinci tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, 10 yıldır Devler Ligi'ne katılamıyor. Sarı-lacivertliler ayrıca 4 sezondur kupa kaldıramıyor.
17 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı.
Yıldırım, sırasıyla Hırvat Otto Baric, Alman Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, İtalyan Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Alman Christoph Daum, Brezilyalı Zico, İspanyol Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat olmak üzere 17 ayrı teknik adamla çalıştı.
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal ile birer, Daum ile de 2 kez şampiyonluk yaşadı.
YILDIZLAR TRANSFER ETTİ!
Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde dünya futbolunun önemli futbolcularına sarı-lacivertli formayı giydirdi.
Yıldırım, dünya futbolunda önemli isimler arasında yer alan birçok yıldız transferi gerçekleştirdi. Yıldırım'ın transferleri arasında şu isimler var:
Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kennet Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie...
Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos, Diego Ribas, Fransız Nicolas Anelka, Mathieu Valbeuna, Sırp Mateja Kezman ve Milos Krasic, Senegalli Moussa Sow ve Mamadou Niang...
İspanyol Daniel Güiza, Roberto Soldado, Portekizli Bruno Alves, Raul Meireles ve Luis Nani
ALEX KARARI TARTIŞMA YARATMIŞTI!
3 Haziran 2004'te Fenerbahçe'ye transfer olan Alex de Souza, Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından oldu. Başarılı performansıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex, 8 yılı aşkın sürede sarı-lacivertli takımda bir çok unvanın da sahibi oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, forma giydiği dönemde Alex de Souza'nın heykelini dikti. Aykut Kocaman'la tartışma yaşayan Alex de Souza, önce kadro dışı kalmıştı. Brezilyalı efsane, tarihe geçtiği Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 11 Ekim 2012'de karşılıklı olarak sonlandırmıştı.
Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'den ayrılış şekli sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Fenerbahçe taraftarları, Alex konusunda Aziz Yıldırım'a birçok kez tepki göstermişti. Aziz Yıldırım, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olduğu günün yıldönümünde tarihi tesadüfle Fenerbahçe başkanlığını kaybetti.
ERKEK BASKETBOLUNDA EN BÜYÜK KUPAYI GETİRDİ!
Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı.
Ülker'le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.
Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli başantrenörü Zeljko Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7'sini Yıldırım döneminde elde etti.
Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017'nin ardından bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadı. İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti.
Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ise finalde Real Madrid'e kaybederek THY Avrupa Ligi'ni ikinci bitirdi.
Ayrıca erkek basketbol takımı Yıldırım döneminde 4 Türkiye Kupası, 4 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.
Kadın basketbol takımı ise tarihinde kazandığı 35 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde aldı. Kadın takımı Yıldırım döneminde 13 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti.
Kadın basketbolcular FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 6 yılda ise 3 kez ikinci, 1 kez üçüncü, 2 kez de dördüncülük yaşadı.
VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı.
2010 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.
2009 yılında CEV Kupası'nda 3'üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2010 yılında 2'nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu.
Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı. Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.
MASA TENİSİNDE AVRUPA'DA ÜÇ ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 kez Avrupa'da kupa kazandı.
Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda ise sarı-lacivertli kadın takımı, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste şampiyonluklar elde etti.
Ayrıca Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde amatör branşlarda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atarken, sarı-lacivertli sporcular bireysel ve takım halinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler yakaladı.
Öte yandan atletizmde de önemli başarılara imza atan sarı-lacivertli takım, Yıldırım döneminde olimpiyatlara gönderdiği sporcularla da dikkati çekti.
TESİSLEŞME HAMLESİ!
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde hayata geçirilen tesisler ön plana çıktı.
Ali Şen döneminde Samandıra'da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı.
İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı.
Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek "Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi" olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı.
Yıldırım döneminde geçen yıllarda başlatılan "1 Milyon Üye" projesi kapsamında birçok ilde araziler alındı. Ayrıca kurulması için yoğun çaba harcanan Fenerbahçe Üniversitesi de kuruldu ve bu yıl bazı bölümlerde eğitim ve öğretime başlanacak.
13. KONGRESİNDE İLK KEZ KAYBETTİ!
Fenerbahçe Kulübünün hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 13. kongresini geçirdi.
Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen Yıldırım, 20 yılı aşkın sürede girdiği 12 kongrede de koltuğu bırakmamıştı. Aziz Yıldırım, Ali Koç karşısında ilk kez kaybetti!
KARŞISINA 5 KEZ RAKİP ÇIKTI
Yıldırım'ın bugüne dek geçirdiği 12 kongrede karşısında sadece 5 kez rakip çıktı.
Sarı-lacivertilerin, 8'i olağan, 4'ü olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere 12 kongrenin 7'sinde Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girdi.
Yıldırım, 5 genel kurulda ise Vefa Küçük (iki kez), Şadan Kalkavan, Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü geçerek kongreyi kazandı.
1998 ve 2000 yıllarındaki kongrelerde, şu anda kulübün yüksek divan kurulu başkanlığını yapan Vefa Küçük karşısında başkanlık yarışlarını kazanan Yıldırım, 2009'da da Şadan Kalkavan karşısında kongrenin galibi olmuştu.
Yıldırım, 2013'te Mehmet Ali Aydınlar, 2015'te ise Hulusi Belgü karşısında büyük oy farklarıyla başkanlığa seçilmişti. Öte yandan başkanlık dönemi içinde 2 kez resmi olarak istifa eden Yıldırım, camiadan gelen baskılarla yeniden aday olup olağanüstü genel kurullarda güven tazeledi.
İLK KONGREYİ 1 OY FARKLA KAZANDI!
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez talip olduğu 14-15 Şubat 1998 tarihlerindeki olağan genel kurulda, en yakın rakibi Vefa Küçük'ü sadece 1 oy ile geçerek başkan oldu.
Bu kongrede, başkanlığı Aziz Yıldırım kazanırken, listesinden sadece 1 asil, 5 de yedek üye yönetime girebildi. Küçük'ün listesinden 16 isim en çok oyu aldı. Sandıktan Yıldırım'a 1469, Küçük'e 1468, Ömer Çavuşoğlu'na da 157 oy çıktı.
13-14 HAZİRAN 1998 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
Vefa Küçük'ün yönetim kuruluyla başkanlık görevine başlayan Yıldırım, bu yönetimle 4 ay çalıştı. 13-14 Haziran 1998 tarihlerinde planlanan seçimli olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Yıldırım, bu kez kendi listesiyle, kulübe 2. kez başkan seçildi.
Fenerbahçe Başkanı, Küçük'ün yönetim kuruluyla geçirdiği çalışma döneminin ardından, 14 Haziran'dan itibaren ilk kez kendi oluşturduğu listeyle çalışmaya başladı. Bu kongrede Aziz Yıldırım'a 655, yönetim kurulu listesine ise 653 oy verildi.
19-20 ŞUBAT OLAĞAN GENEL KURULU
Yıldırım, 1999 yılında Fenerbahçe'nin üst üste kötü sonuçlar alması ve son olarak Pendikspor'a Türkiye Kupası'nda 2-1 yenilmesinin ardından kulüp başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.
15 Ocak 2000'de olağanüstü genel kurul, grup liderleri Kazım Bayülken, Onur Kayador ve Aziz Yılmaz'ın yanı sıra genel kurul üyelerinin bazılarının verdiği 2 ayrı önergeyle, oy çokluğuyla iptal edildi ve Aziz Yıldırım, 19-20 Şubat 2000'deki olağan genel kurula kadar başkanlığını sürdürdü.
Vefa Küçük, 19-20 Şubat 2000 tarihlerindeki olağan genel kurulda 2. kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Yıldırım 2 bin 657 oy aldığı kongrede, bin 974 oy alan Küçük'e 683 oy fark atarak, 3. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.
İLK İSTİFA VE 30 HAZİRAN-1 TEMUZ 2001 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
Aziz Yıldırım, görev süresi içindeki ilk istifa kararını, başkanlığı döneminde sarı-lacivertli futbol takımının ilk kez ligde şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunun sonunda aldı. Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında, sağlık nedenleri ve ailesine yeterince vakit ayıramadığı gerekçesiyle görevini noktaladığını açıklayan Yıldırım, geri dönmesi için baskı yapılmamasını istediyse de gelen baskılar üzerine yeniden aday oldu.
İstifanın ardından 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeniden aday olarak, yeni yönetim kurulu listesiyle seçilen Aziz Yıldırım, 1067 oyla 4. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.
2-3 MART 2002 OLAĞAN GENEL KURULU
2-3 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım 5. kez sarı-lacivertli kulübe başkan seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde 2 bin 175 oy alan Aziz Yıldırım, yenilediği yönetim kuruluyla görevine devam etti.
6-7 MART 2004 OLAĞAN GENEL KURULU
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, 6-7 Mart 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda 6. kez başkan seçildi. Bir önceki seçim gibi kongreye rakipsiz giren Yıldırım, 3 bin 586 üyenin katıldığı genel kurulda, 3 bin 555 oy aldı.
4-5 MART 2006 OLAĞAN GENEL KURULU
Yapılan tüzük değişikliğiyle başkanlık görev süresi 3 yıla çıkarılan Fenerbahçe'de, 4-5 Mart 2006'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Aziz Yıldırım 7. kez başkan seçildi. Yıldırım, yine tek aday olarak girdiği kongrede 3 bin 676 oy aldı.
İKİNCİ İSTİFA VE 24-25 HAZİRAN 2006 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı görevi süresince ikinci kez istifasını 2005-2006 sezonu sonrası açıkladı. Camiadan gelen yoğun baskılar üzerine kararını değiştiren Aziz Yıldırım, 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek başına aday olarak 8. kez Fenerbahçe Kulübüne başkan seçildi.Yıldırım, bu kongrede de 2 bin 824 oy aldı.
23-24 MAYIS 2009 OLAĞAN GENEL KURULU
23-24 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, 9 yıl sonra Aziz Yıldırım'a rakip çıktı. Daha önce bir dönem Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Şadan Kalkavan, bu kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Geçerli 6 bin 335 oyun, 5 bin 53'ünü alarak, sandıktan lehine bin 216 oy çıkan Şadan Kalkavan'ın önünde yer alan Yıldırım, 9. kez Fenerbahçe'ye başkan seçildi. Kongrenin 3. başkan adayı Funda Sibel Pala'ya ise sandıktan 66 oy çıkmıştı.
CEZAEVİNDE DE SEÇİM KAZANDI!
Aziz Yıldırım, 19-20 Mayıs 2012'de gerçekleştirilen, olağan genel kurulda 10. kez başkan seçildi. "Futbolda şike" soruşturmasında tutuklu yargılanan Yıldırım, cezaevinde bulunduğu sırada tek aday olarak girdiği kongreyle başkanlığını sürdürdü.
Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda 5 bin 269 oyla Aziz Yıldırım, o güne kadar ki en çok oyu alarak başkanlığa seçilmiş oldu.
AYDINLAR KARŞISINDA REKOR KIRDI!
Fenerbahçe Kulübü, 2013 yılında olağanüstü genel kurul kararı aldı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını onamasının ardından, Fenerbahçe yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede Mehmet Ali Aydınlar ile yarışan Yıldırım, toplam 9 bin 380 oyun kullandığını seçimde 6 bin 821 oy alırken, Aydınlar'a 2 bin 383 oy çıktı.
Kulüp tarihinin en geniş katılımlı bu kongresinde Aydınlar'a büyük fark atarak güven tazeleyen Yıldırım, aynı zamanda kulüp tarihindeki en yüksek oy sayısına ulaştı.
HULUSİ BELGÜ KARŞISINDA RAHAT KAZANDI
Aziz Yıldırım, 12. kongre zaferini 30-31 Mayıs 2015'te Hulusi Belgü karşısında kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede 6 bin 648 oy kullanıldı. Toplam 21 sandıkta yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım 5 bin 504, Belgü bin 144 oy aldı. Aziz Yıldırım, rakibine 4 bin 360 oy fark atarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi.
SON KEZ ADAYDI!
Yıldırım, seçim kampanyası boyunca yaptığı konuşmalarda sarı-lacivertli kulüpte son kez başkanlığa aday olduğunu vurgulamıştı.
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