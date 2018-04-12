Fenerbahçe'de kongre için geri sayım tüm hızıyla devam ederken bu durum Avrupa basınına da taşınmış durumda. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un başkanlık için kıran kırana bir mücadele vereceği seçim öncesinde Portekiz basını da ilginç bir başlıkla Fenerbahçe’ye yer verdi. A Bola Gazetesi, haziran ayındaki kongrede Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa seçilmesi halinde scout ekibinin başına Benfica’nın Avrupa scoutu Jose Boto’yu getireceğini iddia etti.

MATIC, OBLAK, WITSEL'İ KEŞFETMİŞTİ!

Portekiz'in Record gazetesi de daha öcne Jose Boto'yu Fenerbahçe'ye yazmıştı. Gazetede yer alan habere göre Boto'nun Benfica'ya Lazar Markovic, Nemanja Matic, Jan Oblak, Axel Witsel gibi isimleri kazandırdığı kaydedilmişti.

MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR!

Diğer bir Portekiz gazetesi O Jogo ise Manchester United Menajeri Jose Mourinho ve Shakhtar Donetsk'in Boto'yu birkaç aydır istediği, bu konuda kontratının bulunduğu Benfica'ya teklifler yaptığını dile getirmişti. Haberlere göre Manchester United'ın Boto'yu scout ekibine katmak, Shakhtar Donetsk ise Boto'yu yeni sportif direktör yapmak istiyor.