Aziz Yıldırım gazetecilere top attı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçe ile Edirnespor'un veteranları arasında yapılan maç öncesi devamlı soru sormak isteyen gazetecilere, şakayla karışık, "Artık bana soru sormayın" dercesine çekim yapan gazetecilerin üstüne top fırlatarak tepkisini gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ile Edirnespor'un eski futbolcuları, Edirne'ye Fenerbahçe Evi'nin temel atma töreni etkinlikleri çerçevesinde bir halı sahada dostluk maçı yaptı. Maçı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Maç öncesi saha içinde çekim yapan gazetecilere top atan Yıldırım, "kenara" diyerek gülümsedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin veteranları ile Edirnespor'un veteranları bir gösteri maçı oynuyorlar. Temel atma töreninin anısına gerçekleştiriyorlar. Yani Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Edirnespor'un eski futbolcuları dostluk adına oynuyorlar. Tabi Fenerbahçe'nin Edirne'ye gelmesi Aziz Başkanın Edirne'ye gelmesi bizim için çok ciddi bir artı, bir katma değer. Fenerbahçe tesislerinin Edirne'ye çok ciddi bir katkı yapacağını düşünüyorum" dedi.

Dostluk maçı, 4-4 berabere bitti.