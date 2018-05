Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Dünya Kupası’ndan sonra ‘Futbol Direktörü’ olarak bütün birimlerin başına getirmek için anlaştığı Chris Van Puyvelde, Akşam'a konuştu. İşte Belçikalı Hoca’nın kendi ülkesinde yaptıkları ve F.Bahçe’de yapmak istedikleri: Belçika sisteminin temelleri 12-13 yıl önce atıldı. Onun üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada talep edilen bölgelere ve ihtiyaçlara göre hareket ediyoruz. Çok seçici olduğumuzu söylememiz gerekir. Yanlış yapma gibi bir lüksümüz yok.

HER AY ZİYARET VE DENETLEME

Futbol artık çok değişti. Daha hızlı oynanıyor. Karar vermek zorlaştı. Her ay elit futbol takımlarının antrenörleri ile toplantı yapıyorum. A milli takım hocası Martinez ile kulüpleri ziyaret ederek soru cevap sistemini uygulayarak onları denetliyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizde aldığımız izlenimleri kendi doğrularımıza göre düzeltip teknik-taktik açıdan değerlendiriyoruz. Gençlerin önce antrenörlerini sevmesi gerekiyor. Oyuncunun da oyundan zevk alması çok önemli. Oyuncuları sindirerek kaba davranmamak gerekir. Daha ılımlı ve sevecen olursanız buna cevap vermeleri daha kolay ve etkili oluyor.

SEVGİ, ÖZVERİ VE ÇOK ÇALIŞMAK

Burada 3 tane önemli sır olduğunu tekrarlayalım. Çok çalışmak, sevgi ve özverili bakış açısı... Oyuncunun genç yaşlarda keyif alması için en önemli 3 şifre bu diyebilirim. Artık gelişen ve değişen futbolda genç antrenörlerle çalışmak daha doğru. Eğitimli olan donanımlı isimlerin sayıları çoğalmalı. Çünkü her şey saha içinde değil. Öncelikle sistemi hocaların doğru şekilde öğrenmesi lazım. Yani önce öğretmeyi öğrenmeleri gerek. Yoksa iş zor.

3 KEZ YILIN ANTRENÖRÜ

Futbola sakatlık yüzünden erken veda eden Puyvelde, krizi fırsata çevirip, hocalık kariyerinde parladı.

Puyvelde özgeçmişini ve başarılarını şöyle özetledi: Sakatlık geçirince futbola ara vermek zorunda kaldım. Ardından erkenden antrenörlüğe geçerek alt yapıda futbol okulu seviyesinde 3 sene yılın antrenörü seçildim. 25 yaşında yüksek lisans aldım. Brugge’de 5 yıl yardımcılık, 5 yıl hocalık yaptım. Sonra 2 yıl Olympiakos, 1 yıl Gent ve 2 yıl Heerenveen. Brugge ile 75 Avrupa maçı, 4 kez Belçika şampiyonluğu, 6 kez Belçika Kupası, 3 ülkede kupa, 4 Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Hollanda süreci sonrasında tekrar sportif direktör olarak ülkeme döndüm. Sonra Federasyon sürecine başlayarak genç takımların hepsinin sorumluluğunu aldım.

BİREYSEL ÇALIŞMA ŞART

“BİR kere teknik ekibin, elindeki oyuncuların özelliklerini iyi bilmesi şart. Her insanın yapısı farklı. Her bir parmak nasıl değişikse, her insanın yetenekleri farklı donatılmıştır. Önce bireysel gelişim sonra takımsal uyum. Mesela bir örnek verirsek toplu yapılan bir antrenmanda çok iyi olmayan bir oyuncunun, kötü olduğu anlamı çıkartılmamalı. Belki yaptığınız çalışmada biri güçlü, diğeri zayıf olabilir. Bunun örnekleri çoğaltılabilir ama anlatmaya çalıştığım şey; kalite gücün farkına vararak çıkartılabilir.”

TÜRKİYE’DE CİDDİ POTANSİYEL VAR

Düşünce paylaşımının önemine biz çok değer veriyoruz. Mesela bizim bu kadromuzda Thierry Henry gibi büyük bir futbol geçmişi olan isim var. A milli takım antrenörü Martinez gibi isimlerin yorumları alınır ama sadece onların verdiği kararlar uygulanmaz.

PSİKOLOG OLMALI

Yaş grubunun, bireysel antrenörün ve bu önemli isimlerin verdiği karara göre hareket edilir. Antrenör aynı zamanda iyi bir psikolog olmalı. Ben Türkiye’de çok ciddi bir potansiyel olduğunu biliyorum. Sadece bunu iyi işlemek lazım.

DİKİNE FUTBOL ÖNEMLİ

“Birçok oyuncu yetenekli ve topla cambazlıklar yapıyor ama başarılı olamayan çok örnek var. Dikine ve sonuca yönelik hızlı futbol önemli.”

Puyvelde, futbolda yeteneğin tek başına işe yaramayacağına inanıyor. Bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklıyor: Çok oyuncu yetenekli ve topla cambazlık yapıyor ama başarılı olamayan çok örnek verebilirim. Önemli olan bu tarz oyuncuların takıma faydalı olmasını sağlayabilmektir. Çalım atmak önemli değil, dikine futbol ve hızlı sonuç almayı kafasına koymalı. İnsanlara güven vermek çok önemli.

ATATÜRK GİBİ LİDER OLMALI

5-10 yıl gibi bir zamanlama gerekiyor. Benim bir prensibim var. Geçmişe hiç takılmam. Asıl olan yaşadığın zamandır. 10 yılda Türkiye’de federasyon, yabancı kuralı, MHK’nin çok değiştiğini öğrendim ama dediğim gibi önce bir çatı kurmak lazım. Hemen aklıma büyük lider Atatürk geliyor. O çok büyük bir liderdi.

SADECE ‘BEN’ TEHLİKELİ

“Bence, ‘İlk defa’ diye bir şey bence yoktur ve tek başına asla bir şey başarılamaz. Bu bir ekip işidir. Herkes üstüne düşen görevi yaparsa dişliler iyi çalışır. Futbol da detaylar son derece önemlidir. Önce dinlemek lazım hep anlatmak değil. Fikir ayrılığı değil aynı dili konuşmak lazım. Sadece ‘ben’ anlayışını asla kabul etmiyorum. Daha çok paylaşım yapmakta fayda var.”

YERLİ-YABANCI FARK ETMEZ

“Belçika'daki Play-Off sisteminin doğru olup olmadığı çok mühim değil. Bizim lig içindeki kulüpler benimsedi. Diğer ülkelerin kendi yapılanması farklı. Buna çok takılmıyorum. Benim işim yapılanma ve sistem. Daha çok buna yoğunlaşıyorum. Yerli yabancı oyuncunun aslında farkı yoktur.”

OĞLUM 10 YILDIR TÜRKLERLE ÇALIŞIYOR

“Benim oğlum 10 yıldır Türkler ile çalışıyor. Mesela yaptığı işte onlara uyum sağladığı için başarılı oldu. Benin en çok dikkatimi çeken konu bu. Yani her ülkenin farklı bir futbol kültürü var. Bunu hemen öğrenmeliyim.”

KIRSAL-ŞEHİR FARKI VAR

“Kulüplerin yakınlarında bulunan okullar son derece önemli. Küçük yaş gruplarına spor okullarında çalışarak devam edebileceklerini anlatıyoruz. Bazı yanlışları keşfettik. Nüfusuna göre belirlemelerimiz oluyor. Kırsal kesim ve büyük şehir arasında farklar oluyor.”