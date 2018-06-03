Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un başkanlık yarışı nefes kesecek...
- Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.
- Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe'de başkan adaylarının listeleri de belli oldu.
ALİ KOÇ: AZİZ YILDIRIM'A KIZGIN DEĞİLİM
- Ülker Stadyumu'ndaki Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere" şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım ile ilgili bir soru üzerine de Koç, "Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım" ifadelerini kullandı.
ALİ ŞEN OYUNU KULLANDI VE 'ALİ KOÇ KAZANACAK' DEDİ
- Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı kongresinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Ali Şen de oy kullanmak için Ülker Stadyumu'na geldi. Oğlu Metin Şen, Ali Koç'un listesinde yer alan Ali Şen, oy kullandıktan sonra Ali Koç'u desteklediğini ifade etti. Koç'un, Aziz Yıldırım karşısındaki şansıyla ilgili olarak da yorum yapan Şen, "Kazanacak" diye konuştu.
BEKLENEN REKOR KIRILDI
- Saat 16:00 itibariyle kongrede kullanılan oy sayısı 20 bini aştı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.
RENKLER BELLİ OLDU
Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yarışacağı seçim öncesinde oy pusula renkleri de belli oldu... Ülker Stadı’nda dün yapılan kongrenin ilk gününde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün davetiyle Yıldırım adına Şekip Mosturoğlu, Koç adına da Semih Özsoy kürsüye gelerek kullanılacak oyların rengini belirlediler. Buna göre sarı pusula Aziz Yıldırım, beyaz pusula da Ali Koç oldu.
4 BAĞIMSIZ ADAY
Fenerbahçe'nin dün başlayan kongresinde sürpriz adaylar çıktı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç listelerini divan başkanlığına teslim etti. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un adaylığından başka, listelere ek olarak 4 üye daha bağımsız aday olarak müracaat yaptı.
Aziz Yıldırım'ın listesi şöyle:
Mithat Yenigün
Mehmet Kocadon
Nihan Özbağı
Mahmut Uslu
İlhan Yüksel Ekşioğlu
Mehmet Şekip Mosturoğlu
Ömer Temelli
Önder Fırat
Ozan Balaban
Ahmet Özokur
Fatih Öztürk
Selim Kosif
Ahmet Ketenci
Metin Doğan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OLAYLAR ÇIKTI
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı Ali Koç'un konuşması sırasında büyük gerginlik yaşandı. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede Ali Koç'un konuşması sırasında mevcut başkan Aziz Yıldırım ile Koç'u destekleyen üyeler arasında tartışmalar çıktı.
3. KEZ YILDIRIM'A KARŞI MÜCADELE
Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı yönetim kurullarında yer alan isimler, 3. kez Yıldırım’a karşı başkanlık mücadelesine girdi. 14 Haziran 1998’de yapılan seçimli genel kurulda yönetime giren Hulusi Belgü, 31 Mayıs 2015’te Yıldırım’a karşı başkan adayı oldu. 20 Şubat 2000 seçiminde yönetimde yer bulan Şadan Kalkavan ise 24 Mayıs 2009’daki kongrede Yıldırım’a rakip çıktı. Bu defa da 25 Haziran 2006 ile 24 Mayıs 2009’daki kongrelerde iki dönem yönetime seçilen Ali Koç aday olarak Yıldırım’dan görevi devralmaya çalışacak.
ÜYELER BUNLARA DİKKAT ETMELİ!
■ Ülker Stadı Fenerium Tribünü’nde gerçekleşecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılacak olan kongre üyeleri, her genel kurulda olduğu gibi kulüp üyelik kimliği ya da resmi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi) giriş sırasında ibraz ederek Genel Kurul Toplantısı’nı stattan takip edebilecekler.
■ Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda dün katılım sağlayamayan üyeler, herhangi bir hak kaybına uğramadan bugün oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
■ Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaraları kendilerine bildirildi.
■ Buna göre Genel Kurul üyeler, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile 38 sandıkta oylarını kullanabilecekler.
■ Kongrede bugün yönetim kurulu ve kurulların seçimi yapılacak.
■ Bedensel Engelli ve Gazi üyeler, müsabakalarda olduğu gibi Bedensel Engelli ve Gazi kapısından refakatçileriyle birlikte girişlerini gerçekleştirecek.
■ Stadın Fenerium Tribünü arkasında bulunan Recep Peker Caddesi; sezon içerisindeki müsabakalarda olduğu gibi, Yoğurtçu Parkı’ndan Kenan Evren Lisesi’ne kadar trafiğe kapatılacak ve güvenlik önlemleri alınacak. Genel Kurul’a katılım gösterecek olan üyeler araçlarını, stat otoparklarının kapalı olması sebebiyle civarda bulunan otopark veya uygun alanlara park edebilecekler.
■ Genel Kurul alanına, taşıma belgesi olsa dahi silah, keskin-delici, yaralayıcı alet veya patlayıcı madde gibi nesneler kesinlikle alınmayacak.
NOTLAR
> Rekor katılımla sarı-lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki rekor, 2013 yılında yapılan kongrede 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım'a aitti.
> Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek.
> Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
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