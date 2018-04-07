81 vilayette Fenerbahçe evleri açan yönetim, buralarda ‘Altınordu Modeli’ne benzer amatör yapılanmalar kuracak. Hollanda ekolünden esinlenerek tarama yapılacak.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, geçtiğimiz günlerde “Başkan Aziz Yıldırım’ın mega Türkiye projesi var’ açıklamasında bulunmuştu. Mostoroğlu’nun dile getirdiği projenin detayları ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, altyapıyı güçlendirmek adına 81 ilde belirlediği amatör takımları bünyesine alacak. İllerde seçilen genç yetenekler bu takımlarda oynayacak. Fenerbahçe yönetimi uzun süredir TFF’ye kurdurmak istediği Rezerv Lig modelinin benzerini de kendi bünyesinde uygulamaya koyacak. Buradan gelecek takımlar Türkiye genelinde amatör bir turnuvada boy ölçüşecek.

PSV’NİN ALTYAPISI İNCELENDİ

İllerde kurulan Fenerbahçe evleri de bu projede etkili bir rol oynayacak. Genç çocuklar antrenmanlarını Fenerbahçe evlerinin kapsamında bulunan spor tesislerinde yapabilecek. Yıldırım’ın geçtiğimiz ay içinde Hollandalı bir ekibi İstanbul’a getirerek altyapı tesisleri gezdirmiş ve anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe’nin altyapısında görev yapan bazı antrenörlerin Hollanda’ya giderek PSV Eindhoven’ın altyapısını incelediği ve yetkilerle görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı. PSV altyapısını inceleyen antrenörler detaylı bir rapor hazırlayarak çalışmalara başladı.

8 TANE FUTBOL SAHASI İSTEDİLER

Fenerbahçe eski teknik direktörü Dick Advocaat’ın çalışmalar konusunda Sarı-Lacivertli Kulübe yardımcı olacağı da belirtildi. Bilindiği gibi PSV Eindhoven’ın Baş Scoutu (Oyuncu İzleme Antrenörü) Roland Vroomans, 2017 ekim ayında İzmir’e gelerek Altınordu genç takım ve izleme birimi antrenörleri sunum yapmıştı. Altınordu ve PSV arasında detaylı çalışmalar olduğu biliniyor. Geçtiğimiz ay İstanbul’a gelen Hollandalı ekibin ise Sarı-Lacivertli yönetiminden 8 adet saha istediği öğrenildi. Yönetimin bu talimatlar üzerine çalışmalarını hızlandırdığı vurgulandı.