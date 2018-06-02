Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün resmen başladı. Hem Sarı-Lacivertliler’in hem de diğer futbolseverlerin yakından takip ettiği tarihi kongrede 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak... Son haftalarda karşılıklı yapılan açıklamalarla tansiyon iyice yükselirken, kongrenin ilk gününde adaylar, son kez üyelere seslenecek.

"Yargıtay kararı çıkar ve bütün mahkemeleri açarız" diyen ve Fenerbahçe başkanlığında 20. yılını geride bırakan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlığa son kez aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'deki başkanlık kongresine kadar birçok televizyon programına çıkan Yıldırım, şu vaatlerde bulundu:

"19-20-21 yaşlarında, artık oynamaya başlamış oyuncularla ilgili çalışma yapıyor arkadaşlar. Bunlar bugün 1 liraya alıp, yarın 3 liraya satabileceğiniz oyuncular. Bunların hepsi de yabancı."

ALTYAPI PROJESİ

"Bizim altyapıdaki scoutları Avrupa'ya gönderdim, oradaki takımları incelettim. Mimarları da gönderdim. Binaları nasılmış, nasıl çizmişler, kaç odaları var... Eğer seçilirsek, Gebze arazimizde yapacağımız sahaların temelini atacağız. Altyapının başına geçecek isim çok değerli bir insan. Biz kazanamazsak, bu insanı gene getirebilirler. Mukaveleleri, her şeyi hazır."

"TFF VE UEFA'YA DAVA AÇACAĞIZ"

"UEFA diyecek ki bunun sorumlusu TFF, ona git. Biz TFF'ye gidip tüm hakkımızı alacağız. Şampiyonlar Ligi için de UEFA'ya mahkemeye vereceğiz. 1.8 milyarlardan 500 milyonlara düşen değerimiz için oturup devletle konuşacağız. Bu zararımızı devlet karşılayacak."

Gazete Habertürk'ün haberine göre Aziz Yıldırım'ın listesi şöyle:

Şekip Mosturoğlu

Mahmut Uslu

Davut Dişli

Ebru Özdemir

Önder Fırat

Yahya Uğur

İlhan Ekşioğlu

Ozan Balaban

Mithat Yenigün

Ali Yıldırım

Fatih Öztürk