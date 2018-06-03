Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un başkanlık yarışı nefes kesecek...

- Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

- Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

"Yargıtay kararı çıkar ve bütün mahkemeleri açarız" diyen ve Fenerbahçe başkanlığında 20. yılını geride bırakan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlığa son kez aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'deki başkanlık kongresine kadar birçok televizyon programına çıkan Yıldırım, şu vaatlerde bulundu:

"19-20-21 yaşlarında, artık oynamaya başlamış oyuncularla ilgili çalışma yapıyor arkadaşlar. Bunlar bugün 1 liraya alıp, yarın 3 liraya satabileceğiniz oyuncular. Bunların hepsi de yabancı."

ALTYAPI PROJESİ

"Bizim altyapıdaki scoutları Avrupa'ya gönderdim, oradaki takımları incelettim. Mimarları da gönderdim. Binaları nasılmış, nasıl çizmişler, kaç odaları var... Eğer seçilirsek, Gebze arazimizde yapacağımız sahaların temelini atacağız. Altyapının başına geçecek isim çok değerli bir insan. Biz kazanamazsak, bu insanı gene getirebilirler. Mukaveleleri, her şeyi hazır."

"TFF VE UEFA'YA DAVA AÇACAĞIZ"

"UEFA diyecek ki bunun sorumlusu TFF, ona git. Biz TFF'ye gidip tüm hakkımızı alacağız. Şampiyonlar Ligi için de UEFA'ya mahkemeye vereceğiz. 1.8 milyarlardan 500 milyonlara düşen değerimiz için oturup devletle konuşacağız. Bu zararımızı devlet karşılayacak."

TARİHİ ÇAĞRI YAPTI!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. Yıldırım, Koç'a futbolun başına geçmesini ve Koç'un kulübe vermeyi taahhüt ettiği paranın aynısını vereceğini söyledi.

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Ali Koç kürsüde mali konuda açıklama yapıyorum. Sen ne veriyorsan ben ve yönetimim de aynısını koyacak. Futboldan çok anladığını söyledin... Gel sen futbolu yönet, ben de amatörleri yöneteyim, sen de yönet kulübü ben de. Hem sen kazan, hem de Fenerbahçe kazansın. Fenerbahçe başkanlığı böyle bir fedakarlığı yapmayı gerektirir. Ben başkanlığım döneminde bu paraları verdim zaten. Gelin iki sorunu birden çözelim. Aziz Yıldırım çok başarısız, futbolda başarısız diyorsunuz ya, anlaştık. Siz de koyun ben de koyayım... Siz ne koyuyorsanız ben de onu koyayım ve kulübün imkanını iki katına çıkaralım. Kim Fenerbahçe için var, görelim. Ey üyeler şimdi kim Fenerabahçe için Fenerbahçeli, kim kendisi için Fenerbahçeli? Görmek için iyi bir fırsat."

3. KEZ YILDIRIM'A KARŞI MÜCADELE

Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı yönetim kurullarında yer alan isimler, 3. kez Yıldırım’a karşı başkanlık mücadelesine girdi. 14 Haziran 1998’de yapılan seçimli genel kurulda yönetime giren Hulusi Belgü, 31 Mayıs 2015’te Yıldırım’a karşı başkan adayı oldu. 20 Şubat 2000 seçiminde yönetimde yer bulan Şadan Kalkavan ise 24 Mayıs 2009’daki kongrede Yıldırım’a rakip çıktı. Bu defa da 25 Haziran 2006 ile 24 Mayıs 2009’daki kongrelerde iki dönem yönetime seçilen Ali Koç aday olarak Yıldırım’dan görevi devralmaya çalışacak.

AZİZ YILDIRIM'IN 13. KONGRESİ

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 13. kongresini geçirecek. Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen Yıldırım, 20 yılı aşkın sürede girdiği 12 kongrede de koltuğu bırakmadı.

Fenerbahçe Kulübünün kongresinde bir kez daha aday olan Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'a karşı yarışacak.

KARŞISINA 5 KEZ RAKİP ÇIKTI

Yıldırım'ın bugüne dek geçirdiği 12 kongrede karşısında sadece 5 kez rakip çıktı.

Sarı-lacivertilerin, 8'i olağan, 4'ü olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere 12 kongrenin 7'sinde Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girdi. Yıldırım, 5 genel kurulda ise Vefa Küçük (iki kez), Şadan Kalkavan, Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü geçerek kongreyi kazandı.

1998 ve 2000 yıllarındaki kongrelerde, şu anda kulübün yüksek divan kurulu başkanlığını yapan Vefa Küçük karşısında başkanlık yarışlarını kazanan Yıldırım, 2009'da da Şadan Kalkavan karşısında kongrenin galibi olmuştu. Yıldırım, 2013'te Mehmet Ali Aydınlar, 2015'te ise Hulusi Belgü karşısında büyük oy farklarıyla başkanlığa seçilmişti.

Öte yandan başkanlık dönemi içinde 2 kez resmi olarak istifa eden Yıldırım, camiadan gelen baskılarla yeniden aday olup olağanüstü genel kurullarda güven tazeledi.

İLK KONGREYİ 1 OY FARKLA KAZANDI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez talip olduğu 14-15 Şubat 1998 tarihlerindeki olağan genel kurulda, en yakın rakibi Vefa Küçük'ü sadece 1 oy ile geçerek başkan oldu.

Bu kongrede, başkanlığı Aziz Yıldırım kazanırken, listesinden sadece 1 asil, 5 de yedek üye yönetime girebildi. Küçük'ün listesinden 16 isim en çok oyu aldı. Sandıktan Yıldırım'a 1469, Küçük'e 1468, Ömer Çavuşoğlu'na da 157 oy çıktı.

13-14 HAZİRAN 1998 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Vefa Küçük'ün yönetim kuruluyla başkanlık görevine başlayan Yıldırım, bu yönetimle 4 ay çalıştı.

13-14 Haziran 1998 tarihlerinde planlanan seçimli olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Yıldırım, bu kez kendi listesiyle, kulübe 2. kez başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, Küçük'ün yönetim kuruluyla geçirdiği çalışma döneminin ardından, 14 Haziran'dan itibaren ilk kez kendi oluşturduğu listeyle çalışmaya başladı. Bu kongrede Aziz Yıldırım'a 655, yönetim kurulu listesine ise 653 oy verildi.

19-20 ŞUBAT 2000 OLAĞAN GENEL KURULU

Yıldırım, 1999 yılında Fenerbahçe'nin üst üste kötü sonuçlar alması ve son olarak Pendikspor'a Türkiye Kupası'nda 2-1 yenilmesinin ardından kulüp başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

15 Ocak 2000'de olağanüstü genel kurul, grup liderleri Kazım Bayülken, Onur Kayador ve Aziz Yılmaz'ın yanı sıra genel kurul üyelerinin bazılarının verdiği 2 ayrı önergeyle, oy çokluğuyla iptal edildi ve Aziz Yıldırım, 19-20 Şubat 2000'deki olağan genel kurula kadar başkanlığını sürdürdü.

Vefa Küçük, 19-20 Şubat 2000 tarihlerindeki olağan genel kurulda 2. kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Yıldırım 2 bin 657 oy aldığı kongrede, bin 974 oy alan Küçük'e 683 oy fark atarak, 3. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.

İLK İSTİFA VE 30 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2001 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Aziz Yıldırım, görev süresi içindeki ilk istifa kararını, başkanlığı döneminde sarı-lacivertli futbol takımının ilk kez ligde şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunun sonunda aldı. Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında, sağlık nedenleri ve ailesine yeterince vakit ayıramadığı gerekçesiyle görevini noktaladığını açıklayan Yıldırım, geri dönmesi için baskı yapılmamasını istediyse de gelen baskılar üzerine yeniden aday oldu.

İstifanın ardından 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeniden aday olarak, yeni yönetim kurulu listesiyle seçilen Aziz Yıldırım, 1067 oyla 4. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.

2-3 MART 2002 OLAĞAN GENEL KURULU

2-3 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım 5. kez sarı-lacivertli kulübe başkan seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde 2 bin 175 oy alan Aziz Yıldırım, yenilediği yönetim kuruluyla görevine devam etti.

6-7 MART 2004 OLAĞAN GENEL KURULU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, 6-7 Mart 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda 6. kez başkan seçildi. Bir önceki seçim gibi kongreye rakipsiz giren Yıldırım, 3 bin 586 üyenin katıldığı genel kurulda, 3 bin 555 oy aldı.

4-5 MART 2006 OLAĞAN GENEL KURULU

Yapılan tüzük değişikliğiyle başkanlık görev süresi 3 yıla çıkarılan Fenerbahçe'de, 4-5 Mart 2006'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Aziz Yıldırım 7. kez başkan seçildi. Yıldırım, yine tek aday olarak girdiği kongrede 3 bin 676 oy aldı.

İKİNCİ İSTİFA VE 24-25 HAZİRAN 2006 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı görevi süresince ikinci kez istifasını 2005-2006 sezonu sonrası açıkladı. Camiadan gelen yoğun baskılar üzerine kararını değiştiren Aziz Yıldırım, 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek başına aday olarak 8. kez Fenerbahçe Kulübüne başkan seçildi. Yıldırım, bu kongrede de 2 bin 824 oy aldı.

23-24 MAYIS 2009 OLAĞAN GENEL KURULU

23-24 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, 9 yıl sonra Aziz Yıldırım'a rakip çıktı. Daha önce bir dönem Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Şadan Kalkavan, bu kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Geçerli 6 bin 335 oyun, 5 bin 53'ünü alarak, sandıktan lehine bin 216 oy çıkan Şadan Kalkavan'ın önünde yer alan Yıldırım, 9. kez Fenerbahçe'ye başkan seçildi. Kongrenin 3. başkan adayı Funda Sibel Pala'ya ise sandıktan 66 oy çıkmıştı.

CEZAEVİNDE SEÇİMİ KAZANDI

Aziz Yıldırım, 19-20 Mayıs 2012'de gerçekleştirilen, olağan genel kurulda 10. kez başkan seçildi.

"Futbolda şike" soruşturmasında tutuklu yargılanan Yıldırım, cezaevinde bulunduğu sırada tek aday olarak girdiği kongreyle başkanlığını sürdürdü. Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda 5 bin 269 oyla Aziz Yıldırım, o güne kadar ki en çok oyu alarak başkanlığa seçilmiş oldu.

MEHMET ALİ AYDINLAR'A KARŞI REKOR OY ALDI

Fenerbahçe Kulübü, 2013 yılında olağanüstü genel kurul kararı aldı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını onamasının ardından, Fenerbahçe yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede Mehmet Ali Aydınlar ile yarışan Yıldırım, toplam 9 bin 380 oyun kullandığını seçimde 6 bin 821 oy alırken, Aydınlar'a 2 bin 383 oy çıktı. Kulüp tarihinin en geniş katılımlı bu kongresinde Aydınlar'a büyük fark atarak güven tazeleyen Yıldırım, aynı zamanda kulüp tarihindeki en yüksek oy sayısına ulaştı.

HULUSİ BELGÜ KARŞISINDA DA RAHAT KAZANDI

Aziz Yıldırım, 12. kongre zaferini 30-31 Mayıs 2015'te Hulusi Belgü karşısında kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede 6 bin 648 oy kullanıldı. Toplam 21 sandıkta yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım 5 bin 504, Belgü bin 144 oy aldı. Aziz Yıldırım, rakibine 4 bin 360 oy fark atarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi.

SON KEZ ADAY

Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran'daki seçimle son kez başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Eski yönetici Ali Koç ile başkan olmak için yarışacak Yıldırım, seçim kampanyası boyunca yaptığı konuşmalarda sarı-lacivertli kulüpte son kez başkanlığa aday olduğunu vurguladı.

Aziz Yıldırım'ın listesi şöyle:

Mithat Yenigün



Mehmet Kocadon



Nihan Özbağı



Mahmut Uslu



İlhan Yüksel Ekşioğlu



Mehmet Şekip Mosturoğlu



Ömer Temelli



Önder Fırat



Ozan Balaban



Ahmet Özokur



Fatih Öztürk



Selim Kosif



Ahmet Ketenci



Metin Doğan