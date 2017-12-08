Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği’nin 1 Milyon Üye projesi kapsamında gerçekleştirdiği geceye katıldı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada Yargıtay’dan beklenen karara değinerek “İnşallah kısa zamanda Yargıtay kararı da biter ve Fenerbahçe 2011’den bu yana çektiği maddi ve manevi kayıplarını yeni bir süreçle beraber mahkemelerde ve diğer haklı olduğu mercilerde arar ve kazanır diye düşünüyor, böyle de olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.