Aziz Yıldırım ile Ali Koç Fenerbahçe başkanlık seçimi için yarışıyor. Bugün yapılan seçim sonrası Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Peki, 20 yıldır başkanlık yapan ve son kez aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aziz Yıldırım'ın hayat hikayesi...

AZİZ YILDIRIM KİMDİR, NERELİ?

1952 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Aziz Yıldırım, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübünde amatör futbol oynamıştır.

Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Maktaş Mühendsilik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteaahhitlik hizmetleri vermektedir.

YÖNETİCİLİKTEN BAŞKANLIĞA UZANAN YOL

Fenerbahçe Spor Kulübüne ilk olarak 1990 yılında başlayan Aziz Yıldırım, Metin Aşık'ın başkan olduğu dönemde yönetici olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçe için ilk icraatı Tanju Çolak'ı Galatasaray'dan transfer ederek takıma kazandırmak olan Yıldırım, 1998 yılına kadar kulüp içerisindeki görevine yönetici pozisyonunda devam etmiştir. 1998 yılında hedefi olan Fenerbahçe Kulubü başkanlığı için adaylığını koymuş, Vefa Küçük'ten 1 oy fazla alarak kulübün yeni başkanı olarak seçilmiştir.

15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.

18 YILDA 6 ŞAMPİYONLUK

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığını yaptığı 18 yıllık tarihinde 6 kez lig şampiyonluğu, 7 kez lig ikinciliği elde etmiştir. Futbol Kulübünün tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ve UEFA Avrupa Ligi Yarı Final başarısını kazanması yine Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde gerçekleşmiştir.

5 BRANŞTA 5 BAŞARI

Kulübün futbol'daki ilerleyişini diğer branşlara da yansıtan Yıldırım, kulübün basketbol ve voleybol tarihinde en başarılı dönemlerini geçirmesine imkan sağlamıştır. 2010-11 sezonunda futbol, erkek basketbol, kadın basketbol, erkek voleybol, kadın voleybol branşlarında şampiyonluk elde ederek ana branşlarının 5'inde de başarılı olmuştur.

Sportif gelişmeler dışında da katkılar sağlayan Yıldırım, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu revize edip kapasitesini 52 bine çıkarmıştır. Bunun dışında basketbol takımı için Ülker Sports Arena'yı yapmış, Düzce'de kamp tesisi olarak yapılan Topuk Yaylasını kulübe kazandırmıştır. İlaveten Faruk Ilgaz tesislerini de yenilemiştir.

3 TEMMUZ OLAYLARI VE AZİZ YILDIRIM

Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011 tarihinde şike yapma ve ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme sebebiyle gözaltına alınmıştır. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, mahkeme tarafından tutuklanmış ve Metris cezaevinde yaklaşık 1 sene tutuklu kalmıştır.

Süper Lig'de oynanan 13 maç adına yargılanan Yıldırım, bu 13 maçın 6'sından beraat etmiştir. Fakat geriye kalan 7 maçın 4'nde şike yapma ve 3 maçta teşvik primi verme suçlarından cezaya çarptırılmıştır. Mahkeme tarafından 1 milyon 312 bin TL para ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Aziz Yıldırım, 9 Ekim 2015 tarihinde yapılan 6.duruşmada beraat etmiştir.

7 Nİsan 2010 tarihinde 30 yıllık eşi Yıldız Yıldırım'dan boşanan Aziz Yıldırım, bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. İkinci evliliğini 12 Mayıs 2011 tarihinde Gonca Çelikkıran ile yapan Yıldırım, bu eşinden Yaz isminde bir kız çocuğuna sahiptir.