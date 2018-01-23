Fenerbahçe’nin Acıbadem ile yaptığı forma sponsorluğu anlaşması üzerine tartışmalar var. Bir süre daha devam eder. Şahsi fikrim Mehmet Ali Aydınlar’ın çıkıp bir açıklama yapması gerektiği yönünde. Hafta sonunda yurt dışına gitti, bir hafta yok. Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde konuşacak. Bu sponsorluğa da değinecektir. Aydınlar da dönüşünde konuşmalı ki, malum süreçte kendisinin de kumpas kurbanı olduğunu, kandırıldığını, oyuna getirildiğini açıklamalı ki, Fenerbahçe taraftarının gönlünde hak ettiği yeri alsın. Sonuçta sayın Aydınlar iyi bir Fenerbahçeli, taşın altına elini koyma zamanı geldiğinde hiç çekinmeyecek bir Fenerbahçeli. 45 milyon Euro sözünü her Fenerbahçeli gibi kendisi de çok iyi hatırlıyor. Ve iyi biliyorum ki bu sponsorluk anlaşmasından aylar önce yöneticilere haber gönderdi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin tüm maliyetini üstlenmek istediğini bildirdi.

Şimdi daha da kapsamlı bir sözleşmeye imza atıldı. Forma sponsorluğu ve üniversiteye yapacağı maddi katkının boyutu belki de 50 milyon doları aşacak ölçüde. Bu dev işbirliği ile aslında Aziz Yıldırım da ‘anti-Aziz Yıldırımcılar’a bir ders verdi. Hep kavgacı olmakla suçlanan Yıldırım, geçmişte bunca yaşanan, bizzat kendisine yaşatılanlara rağmen uzlaşmanın dersini verdi. Fenerbahçe’nin menfaatleri hem Aziz Yıldırım’da hem Mehmet Ali Aydınlar’da ağır bastı.

Bu anlaşma bir anlamda da yönetimin eleştirilere karşı sağlam bir cevabı. Demiyorlar mıydı ki “Kulüp batakta, bu nedenle de formaya bir sponsor bile bulamıyorlar” diye.

Yönetim de dedi ki: “Alın size sponsor.” Bir yandan da UEFA yaptırımlarına karşı ellerini güçlendirdiler. UEFA’ya sunulan taahhütlerin yerine getirilmesi kulübün geleceği açısından önemli.

“Fenerbahçe batakta, mali durum vahim” eleştirilerini anlamakta güçlük çekiyorum. Hangi kulüp borçsuz ki? Şimdilik çark dönüyor mu, dönüyor. Bankaların kapısını aşındırıp borcu borçla kapatmak sürdürülebilir yöntem mi? Elbette hayır. Önlem alınması gerektiğini de herkesten iyi yönetim biliyor. Hatta Fenerbahçe’nin en azından Galatasaray’a göre çok ciddi imkanları var. Eldeki gayrimenkulleri bugün satsalar sıfır borçlu kulüp olurlar... Çok isteyen verir genel kurulda yetkiyi, sorunu kökten çözer.

Fenerbahçe-Acıbadem birlikteliğinin bir dikkat çekici detayı da şu.. Fenerbahçe istediği an sözleşmeyi feshedebilir. Ali Koç başkanlık seçimini kazandığı takdirde isterse bu sponsorluğu bir kuruş bedel ödemeden iptal edebilir. Kimseyi bağlayıcı madde yok.