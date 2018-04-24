Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor. Olaylı Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan ikilinin sözleri şöyle:

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

Toplantı barkovizyonda maçla ilgili yayınlarla başladı.

Mosturoğlu: Hafızalarımız tazelemek için görüntüleri verdik. Tolga'ya durduk yere küfür edildiği iddia ediliyordu. Olay tamamen Tolga Zengin'in taraftarla temas etmesiyle başlıyor. Sonra kavga başlıyor. Bu görüntü çok açık. Buna rağmen medya, 3 Temmuz tesiriyle olayı başka şekilde sunmaya çalışıyor. Teknik direktörümüzün kafasına koltuk atılmıştır, oyuncularımız izin alarak soyunma odasına gitmiştir ve hocamızın kafası yarılmıştır. Bu 3 yalan. Sayın Aykut Kocaman, çok iyi niyetli davranmış maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylemiştir. Trabzonspor maçı emsal alınmalıdır. Otto Baric'in soyunma odasına gitmesi nedeniyle hükmen mağlup edildiği gibi, bana göre Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup ilan edilmelidir. Beşiktaş'ın yaptığı savunmadaki olayların hangisi görüntülerde var.

Hakem Mete Kalkavan, futbolcuları sahaya davet ediyor. Daha sonra ısrarla Şenol Güneş'i çağırıyor. Gökhan Gönül de sahadan çekildiklerini, hükmen kaybedeceklerini söylüyor. Mete Kalkavan durumu kurtarmak için maçı tatil ilan ettiğini söylüyor. Beşiktaşlı oyuncular disipline sevk edilmedi. İlk defa paylaşacağımız bir şey var... TFF karar vereceği için oraya savunma yapılamıyor. Birinci tezimiz, Beşiktaş'ın hükmen mağlup edilmesidir.

Mete Kalkavan, 2 madde sayıyor. Müsabaka boyunca yaşananlar ve Güneş'in başına madde gelmesi. 57'de tatil ediyor. Futbolculara ve Güneş'e yaptığı hareket: Sahaya gelin. Mete Kalkavan, maçın oynanmaya elverişli olduğunu işaret ediyor. Bu konuda zaten 19. maddenin 6. fıkrasına göre yönetim kurulu karar verecek. Sahaya yabancı madde atıldığı belirtiliyor. Sadece bir kere Quaresma'ya madde geliyor. Maçı tatil edecek bir şey yok.

Mete Kalkavan, Şenol Güneş'in yaralandığını nereden tespit ediyor. Maç temsilcisi Vahap Şimşek'in rapor aldıklarını öğreniyorlar. Vahap Şimşek'in raporuna baktığımızda, 5 dikiş atıldığını görmemiş. Hastaneye gittiğini yazmamış. Mete Kalkavan'a bildirdiğini de yazmamış. 76. maddeye bakalım. Vahap Şimşek'in raporuna bakılması gerektiğini görüyoruz.

Olay bize göre şöyle olmuştur, ne temsilci ne de hakemin haberi olmadan Şenol Güneş'in başına dikiş atılmış ve hastaneye gitmiştir. Emsal olacağını düşündüğümüz iki karara değineceğim. Mardin 47 - Arsinspor maçı... Bu maçta Mardin 47 üstünken Arsinspor kalecisinin yaralanması sonrası müsabakanın devamına karar verilmiş. Bizim maçımızdan farkı nedir?