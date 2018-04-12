Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'daki başkanlık seçiminin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım: "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe'nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arena'da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" dedi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yaklaşık 25 bin oy kullanılması bekleniyor.