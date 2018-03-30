Fenerbahçe'de başkanlık için yarışan Aziz Yıldırım ve Ali Koç bugün kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşacak. Yıldırım, İstanbul'da; Koç ise İzmir'de açıklamalarda bulunacak. İşte iki adayın gündemi:

AZİZ YILDIRIM

- 1998 seçiminden önce de başkanlığını Çırağan Sarayı’nda açıklamıştı. Bu yüzden onun için önemli bir hatırası olan bu yerde bugün saat 11.00’de yeniden başkan adaylığını açıklayacak.

- Yıldırım adaylığını açıklamasının yanı sıra seçilmesi halinde yapmayı hedeflediği tüm projeleri de kamuoyu ile paylaşacak. Bilinen bazı projelerin yanı sıra daha önce hiç açıklamadığı projelerin de olması bekleniyor.

- Aziz Yıldırım, adaylığını sadece basın mensuplarının değil kongre üyelerinin de önünde açıklayacak. Bu organizasyon özel davetlilerden oluşan yaklaşık 400 kongre üyesinin de katılması bekleniyor.

- Ali Koç’un şu ana kadar mevcut yönetim ve kendisi ile ilgili yaptığı bazı açıklamalara cevap verecek. Ayrıca medya ve sosyal medyada yer alan bazı konulara da yanıt vermesi bekleniyor.

ALİ KOÇ

- Daha önce İstanbul ve Ankara’da yapılan kalabalık gövde gösterilerinin bir yenisi bu defa İzmir’de yapılıyor. Kaya Otel’deki buluşma saat 20.00’de başlayacak.

- Yapılacak olan buluşmaya sadece kongre üyeleri değil taraftarlar da katılabiliyor. Ön kayıt gerektiren bu organizasyon için çoktan salonun kapasitesi dolmuş ve hatta taşmış durumda.

- Aziz Yıldırım’ın sabah yapacağı adaylık açıklaması ile ilgili memnuniyetini dile getirmesi beklenen Ali Koç, aynı zamanda kendisine yönelik suçlamalar olursa bunlara da yanıt verecek.

- Ali Koç’un daha önce birkaç kez tekrarladığı FB TV’de birlikte programa çıkma teklifini Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklaması üzerine bir kez daha tekrarlaması bekleniyor.