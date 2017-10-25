Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör için hapis istemi

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör arasında basketbol maçında gerçekleşen 'vurma' olayıyla ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı. Eyigüngör'e tokat atan Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıla, Yıldırım'a vurmaya çalışan Eyigüngör hakkında ise “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık ayrıca yargılama sonucunda hüküm verilmesi halinde 2 ismin de seyirden yasaklanmalarını talep etti.

Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs tarihinde oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurdu. Bu olay üzerine Eyigüngör Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Daha sonra Kadıköy Rıhtım Karakolu'na giden Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan soruşturma başlattı. Savcılıkta ifade veren Yıldırım da Eyigüngör'ün kendisine vurmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.

BİRİ VURDU, DİĞERİ VURMAYA TEŞEBBÜS ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı her iki ismin de birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcı Zübeyir Tecelli Akbulut tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e tokat attığı, Eyigünör'ün de Yıldırım'a vurmaya çalıştığı ancak araya girenlerin engel olduğu belirtildi. Yaşanan olayın görüntülerce sabit olduğu ve tarafların uzlaşmayı kabul etmediği kaydedildi.

HEM CEZA, HEM SEYİRDEN YASAKLAMA TALEBİ

Her 2 ismin de şüpheli olduğu soruşturmada, Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında ise “kasten yaralamaya teşbbüs” suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık ayrıca yargılama sonucunda hüküm verilmesi halinde Eyigüngör ve Yıldırım'ın seyirden yasaklanmalarını da talep etti.