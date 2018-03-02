Başkan Mustafa Cengiz’in önceki gün yapılan stadyum müzesi açılışına davet ettiği Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Galatasaray’a bir mektup göndererek ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunduğu öğrenildi. Yıldırım daha önce de seçimi kazanarak baş- kanlık koltuğuna oturan Cengiz’i gönderdiği mektupla tebrik etmişti. Gazete Habertürk'ün haberine gören, Yıldırım’ın son mektubunda kulüplerin hafızasını yansıtan müzelerin önemine dikkat çekerek, kendisine yapılan davet nedeniyle teşekkür edip, açılışı yapılan müzenin Sarı-Kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dilediği ifade edildi.

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