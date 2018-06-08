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Geçen yıl Atakan Koru ile evlenen Akın, üç aylık hamile. Akın’ın rolü içinse, Wilma Elles’e teklif götürüldü. Azra Akın ile Atakan Koru muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. (Hürriyet)