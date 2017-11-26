Azra Akın: Eşim karışmaz

Azra Akın ve eşi Atakan Koru, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Armutlu’daki bir mekanda yemek yedi. Makaron'un haberine göre, çıkışta soruları yanıtlayan Akın, “İleride bir dans okulu açmayı düşünüyorum” dedi. Akın, eşinin kendisine öpüşme yasağı koyduğu söylentilerini de “Yok öyle bir şey. Kıyafetlerime dahi karışmaz” diyerek yalanladı.

Azra Akın

Atakan Koru