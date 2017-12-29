Cadde’nin habere göre, sevdiklerine yılbaşı hediyesi baktığını belirten Azra Akın, "Yeni yıla eşim ve eşimin arkadaşlarımla gireceğiz" dedi.



Podyumlara ara vermediğini eğer iyi bir teklif gelirse yeniden podyuma çıkabileceğini dile getiren tescilli güzel, basın mensuplarına "Siz magazincisiniz, benden dedikodu çıkmaz" diye takıldı.



Akın, bebek sahibi olup olmayacağını sorusuna ise "Şu an hamile değilim ama her şey kısmet işi, belli olmaz" yanıtını verdi.

Azra Akın

Atakan Koru