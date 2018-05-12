Azra Akın, Nişantaşı’nda bir manavdan alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Haldun Dormen’in ‘Daha Neler’ adlı oyununda yer alan ünlü oyuncu, prova öncesi Dormen ve arkadaşları için meyve aldığını söyledi.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, aacelesi olduğunu söyleyen Akın’ın şiş karnı dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl Atakan Koru ile evlenen oyuncu akıllara “Hamile mi?” sorusunu getirdi.