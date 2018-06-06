'Bağlanma Korkusu' kitabının yazarı Başak Sayan ile karşılıklı intihal davası olan Fİ'nin yazarı Azra Kohen'e, Fİ dizisinin yapımcısı Med Yapım, telif hakları ödemelerini durdurdu. Fİ'nin senaryosunu intihal olması ihtimaline karşı Azra Kohen'e yapılan ödemeler mahkeme kararıyla bloke edildi. Kohen'in itirazı üzerine, bankada döviz ve faiz hesabı açılarak dava sonuna kadar ödemelerin buraya yatırılmasına karar verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Fikri ve sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Med Yapım ve Azra Kohen'in avukatları katıldı. Med Yapım'ın avukatları intihal davası sonuçlanıncaya kadar Kohen'e yapılan telif ödemelerinin bir banka hesabında tutulmasını istedi. Kohen'in avukatı da Fİ kitabının intihal olmadığını belirterek, yazarın zarar görmemesi için banka hesaplarının vadeli ve döviz hesabı olarak açılmasını istedi.



"Fİ'DE İNTİHAL YOK"

Kohen'in avukatı, "Bilirkişi olarak Prof. Dr. Veysel Batmaz'ın hazırladığı raporda karşılıklı intihal araştırılmış ve Fİ kitabında intihal olmadığı ortaya çıkmıştır" dedi. Mahkeme intihal davası sonuçlanıncaya kadar Azra Kohen'e yapılan yurt içi ve yurt dışı satış telif ödemelerinin bir banka şubesinde döviz ve vadeli hesaba yatırılmasına karar verdi.



Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Kohen, Fİ'nin, "Bağlanma Korkusu" isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren sunucu-oyuncu Başak Sayan'a tazminat davası açmıştı. Başak Sayan da karşı dava açarak Fİ'nin Bağlanma Korkusu kitabındaki karakterlerle aynı olduğunu ve çalıntı olduğunu iddia ederek karşı davayla cevap vermişti.

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