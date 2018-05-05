HT Magazin'de yer alan habere göre, Absürd komedi türündeki film, hayatını hırsızlık yaparak sürdüren, kardeşi ve annesi ile küçük bir Ege kasabasında yaşayan Niyazi’nin, bir gün canını almaya gelen Azrail’i ikna edip bir hafta daha ömrünü uzatmasıyla yaşanan komik olayları konu ediniyor.

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