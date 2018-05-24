Memurlukta B grubu kadroları yani lisans mezunu olup KPSS sınavına girenler bu grupta değerlendirilir. KPSS-B kadrolarına iki yılda bir çift yıllarda alım gerçekleşir. Yani 2018'de yapılacak olan KPSS B grubunu ilgilendiriyor. KPSS B grubu kadroları nelerdir?

Ayrıca unutmayın; Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği hatalı bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adayların itiraz hakkı yok.

KPSS B MEMURLUK KADROLARI HANGİLERİDİR?

B grubu memurluk kadrolarının tamamını görmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesini (http://www.osym.gov.tr) ziyaret etmelisiniz. Ancak ana hatları ile;

- KPSS B kadroları; Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadrolarıdır.

- KPSS A kadroları; Kaymakam, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı gibi kadrolardır.

MEMURLUKTA ATAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Kasım ve Haziran aylarında kamu kurumlarının belirlediği tarihlerde merkezi memur atamaları yapılır. Merkezi atamaların dışında kurunmlar tarafından ara atamalar da yapılır. KPSS'ye girenler P3 puanı merkezi ve ara atamalarda kullanılır. ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu ile merkezi atamalar döneminde tercihler yapılır. Ara atamalar ise sınava girdikten sonra geçen 2 yıl içinde yapılabilir. Adaylar KPSS sonrası memuriyet için tercih yaparken 'arananşartlar' kısmını çok iyi okumalı ve puanlarına göre tercih yapmalıdırlar. Ayrıca yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınır.

Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.