Suda eriyen bir vitamin olan B12, böbrek, karaciğer ve diğer dokularda depolanmaktadır. Kobalt mineral içeren bu vitaminin diğer adı Kobalamin'dir. Eksikliğinde yaşanan belirtiler uzun yıllar sonra kendini gösterir. Genel olarak vücutta depoların tükenmesinden beş ya da altı yıl sonra şikayetler başlar. Bu nedenle düzenli B12 vitaminin alınması yararlıdır. B12 vitamin eksikliği neden olur? İşte ayrıntılar...
B12 VİTAMİN EKSİKLİK BELİRTİLERİ
B12 vitamini kırmızı kan hücresi, DNA, sinir üretimi ilk sırada olmak beraber vücudun birçok diğer organlar için kıritik önemi olan vitaminler arasında yer bulur. Bazı diğer vitaminler gibi vücudumuz tarafından üretilemediği için, yiyeceklerle ve ya ilaç desteği ile alınmalıdır. B12 vitamin eksikliğinin iki ana sebebi vardır, ilk neden vücudun ihtiyacını giderecek kadar yiyeceklerden el kazanılmamış olmasıdır, diğeri ise ne kadar fazla kullanırsa kullansın bedenin bu vitamini gerektiği kadarını kullanamıyor olmasıdır. Yurt dışındaki bir teste göre 50 yaş üstü yetişkinlerin %3.2'si ciddi oranda %20'si ise son sınır çizgisinde B12 vitamini eksikliği görülmüştür Bu bilgilere göre B12 vitamini eksikliğini, 50 yaşından yüksek kişiler ilk sırada olmak üzere yaygın olan sorunlardan biri olarak görülmektedir.
B12 vitamini önemi
DNA sentezi yaparak enerji üretimini arttırması, kandaki oksijenin taşınmasına yardımcı olması gelir. Diüer adıyla Kobalamin olan B12 vitamini, sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlarken, sigara tüketiminden kaynaklanan olumsuz durumlarla savaşır.
Proteinler vücut için gerekli yapılardır. Bir protein olan B12 vitamini, vücut enerji üretimini arttırır, kandaki oksijen seviyesini iyileştirir, doğurganlığı arttırır, hücre oluşumunu hızlandırır, sinir uçlarının gelişimini destekler.
Hayvansal gıdalarda bulunan bu protein, yumurta, süt, balık, koyun ve hindi eti ile tavşan etinde yüksek seviyede bulunmaktadır,
Bitkilerde az bulunur, bu nedenle vejetaryen beslenme modelleri sağlıksızdır.
B12 eksikliği saç dökülmesi yapar mı?
Çoğunlukla tüketilen gıdalar yoluyla tam olarak alınabilen B12 vitamini vücuttaki eksikliği saç dökülmesi yanında koyu veya açık renkli cilt lekeleri, cilt lezyonları, ağız kenarlarında çatlaklar olarak kendini gösterebilir. B12 vitamini karaciğerin sıhhatı, göz, saç ve deri sağlığı için gereklidir. Ayrıca anemi B12 vitamini eksikliğinin sık görülen bir sonucudur. B12 vitamini, vücudun hayati tüm organlarına gerekli olan oksijeni sağlayan kırmızı kan hücresinin meydana gelmesinde olduğu gibi, Dna oluşumunda da temel bileşenlerden biridir. B12 vitamini Saç gelişimini sağlayan en önemli vitaminlerden biridir. Saç kökleri, vücudun diğer organlarında olduğu gibi oksijene ihtiyaç duyar. Saç kökleri şayet yeterli miktarda oksijen alamazsa saç dökülmelerine, erken beyazlamasına, yavaş büyümesine ve sonuçta bu köklerin ölmesine neden olur.
Hamilelikte B12 eksikliği !
Hamilelikte B12 vitamin eksikliğinde bebeğin sinir sisteminin gelişimi için son derece önemli bir yere sahiptir. B12 Vitamini suda çözülen bir vitamindir. Suda çözülebilen vitaminler vücut tarafından ihtiyaca göre kullanıldıktan sonra geriye kalan yani vücuttaki fazlalık olan kısmı ise idrar yolu ile atılmaktadır.
B12 vitamininin bulunduğu besinler?
Ciğer: Özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini bakımından en zengin gıdalardan biridir. 100 gram kadar kuzu eti tüketerek günlük önerilen B12 vitamini ihtiyacının 13 kat fazlası karşılanabilmektedir.
Kabuklu Deniz Canlıları: Midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri B12 vitamini yönünden zengin içeriğe sahiptir. Bu deniz ürünleri ayrıca demir, çinko ve bakır yönünden de iyi kaynaklardır. Kabuklu deniz ürünleri kolesterol bakımından zengin içeriğe sahip olduğu için kolesterol hastaları dikkatli tüketmelidir.
Sığır Eti: Sığır eti B12 vitamini yönünden zengin içeriğe sahip olduğu gibi demir, çinko ve protein bakımından da iyi bir kaynaktır. Sığır etinde yer alan B12 vitamini miktarı etin hayvanın hangi bölgesinden elde edildiğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
100 gram sığır eti günlük B12 vitamininin yaklaşık %60'ını karşılar.
Kuzu Eti: Kuzu eti yine B12 vitamini yönünden zengin bir gıdadır. 100 gram kuzu eti günlük B12 vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılamaya yeterli olur.
Balıklar: Omega 3 için tavsiye edilen balık türleri aynı zamanda B12 vitamini yönünden de zengin bir içeriğe sahiptir.
Yumurta: 100 gram kadar yumurta günlük B12 vitamini ihtiyacının %30'unu karşılamaya yeterli olur. Ancak 100 gram yumurta tüketmek kolesterol açısından zararlıdır. Bu nedenle kolesterol hastaları yumurta tüketiminde dikkatli olmalıdır.
Peynir: Peynir protein ve kalsiyum bakımından zengin olduğu gibi B12 vitamini bakımından da zengin bir içeriktir.
Yağsız yoğurt, tam yağlı yoğurt
Yağsız süt, tam yağlı süt
Tavuk eti olarak sıralanabilir.
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