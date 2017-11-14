'Baba Bush beni 16 yaşımdayken taciz etmişti'

Rosyln Corrigan adlı bir kadın, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George HW Bush tarafından taciz edildiğini söyledi.

ABD'de yayınlanan Time dergisine konuşan Corrigan, bir diğer eski başkan George W Bush'un babası, George HW Bush'un 2003'te kendisini taciz ettiğini söyledi.

Corrigan olayın Teksas eyaletinde, babasının da aralarında bulunduğu CIA çalışanları ile baba Bush'un toplantısı sırasında yaşandığını anlattı.

Annesiyle birlikte Bush'un yanında fotoğraf çekimi için poz verdiklerini anlatan Corrigan, "Tam fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı ve kalçamı sıktı. Fotoğrafta da görülebileceği gibi ağzım açık kalmıştı" dedi.

"Tam anlamıyla dehşete kapılmıştım… Hiçbir şey yapamadım" diyen Corrigan, "Sadece bir çocuktum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Corrigan sözlerine, "Bir genç kız eski ABD başkanına ne diyebilirdi ki? 'Hey dostum bana öyle dokunamazsın' mı diyecektim?' diyerek devam etti.

Söz konusu fotoğraf çekimi sırasında Bush 79 yaşındaydı.

Bu suçlama, baba Bush'a bugüne kadar yöneltilen altıncı cinsel taciz suçlaması.

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Baba Bush'un bir sözcüsü, eski ABD Başkanının bazı kadınlara uygunsuz biçimde dokunduğunu doğrulamıştı.

BBC'ye konuşan sözcü Jim McGrath, "Kimseye bilinçli bir şekilde acı yaşatmak istemiyordu. Fotoğraf çekimi sırasında incittiği herkesten özür diliyor" dedi.

Ekim ayında da birçok kadın, fotoğraf çekimleri esnasında baba Bush'un benzer davranışlar sergilediğini söylemiş ve hikâyelerini basınla paylaşmıştı.

Bush'un sözcüsü McGrath ise "Bush zaman zaman kadınların kalçalarına dokunurdu. Bunu iyi niyetli bir davranış olarak yaptığını düşünürdü" dedi.

George HW Bush, ABD başkanı olmadan önce CIA Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

McGrath ayrıca baba Bush'un tekerlekli sandalye kullandığı için fotoğraf çekimlerinde yanında duran kişilerin bellerinin alt kısmını kavrayabildiğini ifade etti.

Ancak fotoğrafta baba Bush'un ayakta durduğu görülüyor.

Rosyln Corrigan ise 'tekerlekli sandalye mazeretinin' kendisini öfkelendirdiğini söyleyerek "Bu bunak, yaşlı adam taktikleri tamamen yalan… Bana 'Adam yaşlı. Ne yaptığını bilmiyor' dediklerinde kontrolümü kaybedip ağlamaya başlıyorum" dedi.